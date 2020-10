En Obra 11

Muy buenos días y muchas gracias por leer. Soy Pablo Ortega, editor de Apertura, y esta es la undécima entrega de nuestro newsletter quincenal dedicado al mundo del real estate. En esta edición, lanzamientos en tres barrios de CABA y una opinión sobre el real estate versus activos financieros.

Apuesta por Colegiales

Como los lanzamientos no son cosa frecuente este año, abrimos este newsletter con las últimas novedades que se conocieron en el mercado en los últimos dias.

La primera y más resonante es DC: Distrito Colegiales. Con una inversión prevista de US$ 25 millones, las desarrolladoras Fernández Prieto y G&D levantarán un proyecto de dos edificios tipo condominio de nueve pisos cada uno, con unidades de 1 a 3 ambientes, en las tierras que SanCor Seguros compró a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), en Moldes entre Aguilar y Palpa, Colegiales. El proyecto incluirá espacios de coworking exclusivo para residentes, bicicleteros, warehouse 24 horas para recibir compras online, piscina, gimnasio y SUM, entre otros. Las unidades arrancarán desde los US$ 70.000.

Distrito Colegiales contará con dos rooftops pensados para disfrutar de un bar o un espacio de relajación a cielo abierto, indicaron los desarrolladores. También apuntan a que el proyecto se transforme en un polo gastronómico y comercial, ya que contará con locales. Emplazado en parte de los terrenos del viejo playón ferroviario del ferrocarril Mitre, en pleno centro del barrio, es una zona a la que el mercado le pone fichas desde el que Estado sacó a la venta las parcelas para desarrollos residenciales y área verde.

“Buscamos darles protagonismo y uso a los espacios verdes, potenciando la cultura mindfulness. Apuntamos a que la vida de los residentes y vecinos fluya en torno al proyecto y que estos puedan disfrutar de la gastronomía y cultura al aire libre”, comentó Daniel Mintzer, CEO de G&D.

***

Caballito premium

La desarrolladora Azcuy, que centra su actividad en edificios premium de Caballito, también efectuó un anuncio de proyecto, esta vez, el segundo del año: con una inversión de US$ 10 millones, levantará Donna Fiore, en Avenida Pedro Goyena 1745. Se trata de una torre de 13 pisos con 19 unidades de entre 4 y 5 ambientes con dependencia, con superficies desde 160 a 226 metros cuadrados, más un pent house de 370 metros con terraza propia. Los departamentos promedian un valor de US$ 3000 el metro cuadrado, informó la desarrolladora. Entre los amenities contará con gimnasio, spa, sauna y espacio de yoga en el piso 12, piscina y parrilla.

El edificio sobre Pedro Goyena será el quinto de la línea Donna, compuesta por siete edificios todos emplazados en Caballito. Los proyectos suman un total de 70.000 metros cuadrados en diversas etapas de desarrollo. El primero de la serie, Donna Terra, también sobre la arbolada Pedro Goyena, está pronto a finalizarse, indicó Azcuy.

***

El potencial de Coghlan

Continuando con los lanzamientos, Saltum Developments es una desarrolladora que busca impulsar el concepto de “premium accesible” con un reciente lanzamiento en Coghlan. Su presidente y socio fundador, Ariel Acri, habló con En Obra sobre WH, complejo de viviendas y espacios de trabajo de seis pisos en la calle Washington al 3400. Con diseño del Estudio Aisenson, el proyecto fue concebido bajo estándares de sustentabilidad e integración con la trama urbana del barrio, destaca el desarrollador. Los precios arrancan en US$ 2500 el metro cuadrado.

¿Cómo ven el panorama actual del sector, en cuanto a consultas y ventas en medio de la incertidumbre económica?

Estamos convencidos de que el real estate está en un proceso de evolución y que las perspectivas son alentadoras para el sector en el mediano y en el largo plazo. Las consultas crecen día a día, hay un interés genuino por los productos, y poco a poco las operaciones se van retomando y concretando. La industria ha sabido retribuir a quienes han confiado en este sector: para aquellos que compran para uso final y para aquellos que compran como inversión.

¿Por qué eligieron Coghlan para el lanzamiento del proyecto WH?

Elegimos Coghlan por todos los drivers positivos que presenta: es una zona de excelente conectividad, que está a cinco minutos del acceso a la Panamericana y el corredor norte, es muy residencial, con mucho potencial para mejorar la calidad de vida y que está creciendo en tendencia y entretenimiento con el corredor Donado-Holmberg. Básicamente es una oportunidad para llegar primero a una zona que va a crecer mucho en los próximos años. El diferencial del proyecto es alta calidad de constructividad y diseño, concebido bajo estándares de sustentabilidad. Es un proyecto premium accesible y ese es su diferencial esencial.

En la anterior etapa del cepo cambiario, el real estate fue un refugio para inversores con pesos que buscaban dolarizarse. ¿Qué tipo de proyectos creen que surgirán hoy con más posibilidades? ¿Para usuarios finales o para inversores?

Estamos convencidos de que los proyectos que surgirán y tendrán éxito son para ambos propósitos porque entendemos que el éxito de una inversión inmobiliaria se mide en el tiempo. Los inversores quizás sientan una mayor atracción en el actual contexto para ingresar en proyectos de pozo, pero las operaciones que hagan los usuarios finales en este momento también auguran excelentes resultados.

¿El costo de la construcción en dólares aceleró decisiones sobre nuevos proyectos?

Por supuesto que el costo de la construcción incide sobre los decisores del sector. De todos modos, en nuestro caso, las decisiones que tomamos sobre los proyectos que planificamos para los próximos cinco años no están atadas al contexto: son decisiones estratégicas, que van siendo ajustadas en cuestiones tácticas y operativas del día a día, pero no en el fondo, que persigue un propósito de excelencia. Al igual que en el inicio de año, hoy seguimos trabajando con la mira puesta en el crecimiento y consolidación de nuestras operaciones.

***

El real estate versus el oro y el bitcoin

Mariano Capellino es presidente y CEO de INMSA, empresa que gestiona activos inmobiliarios en países como Estados Unidos y España, entre otros. “A la hora de diversificar carteras en un escenario volátil, las inversiones inmobiliarias son también un clásico. Pero real estate no es solo sinónimo de ‘estabilidad’ o ‘seguridad’. Las últimas tendencias marcan que los inversores sofisticados logran retornos muy superiores al simple refugio de valor e incluso a inversiones financieras de bajo riesgo”, afirmó el experto en una columna y comparó al real estate con dos activos que están en auge en medio de la crisis sanitaria, como el oro y el bitcoin.

Según Capellino, hay tres “ventajas” del real estate frente a esas inversiones. En primer lugar, la tasa de descuento en la compra. “Como cualquier commodity, la cotización del oro es una sola, y lo mismo vale para bitcoin en cualquier exchange de criptomonedas. Las diferencias de precio se consiguen solo con el paso del tiempo, a diferencia de real estate, donde una estrategia activa de inversión puede obtener precios de entrada muy por debajo del promedio de mercado. Nunca es en vano recordar que el metro cuadrado no es un commodity”, dice.

Segundo: una mejor ecuación riesgo versus retorno. “Aunque correlacionados, los ciclos de caída y recuperación de los activos inmobiliarios son más elásticos respecto de la crisis. Asimismo, la escala del mercado y la diversidad de la oferta son un seguro contra el movimiento de grandes capitales, que rápidamente pueden provocar cambios en las cotizaciones tanto del oro como de las criptomonedas. Con un adecuado conocimiento del mercado inmobiliario, las oportunidades para aprovechar esos ciclos son inmensas”.

Finalmente, Capellino nombra la liquidez colateral. “Tanto el oro como el bitcoin son inversiones con margen de liquidez mucho mayores, nadie lo puede negar. Sin embargo, al operar en mercados desarrollados como Estados Unidos y España, los activos inmobiliarios son un vehículo ideal para acceder a préstamos a tasas mínimas. En tiempos de volatilidad donde acechan el peligro de la inflación y los principales bancos centrales del mundo apuestan por la liquidez, las inversiones sofisticadas en real estate son la decisión correcta para diversificar una cartera, protegerse del riesgo y obtener retornos muy atractivos, de más de 10 veces de lo que rinde un bono del Tesoro estadounidense”, concluye.

***

