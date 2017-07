El otro retorno del reciclaje

En los últimos años, el negocio de comprar inmuebles para reciclar gana terreno. Requiere buen ojo, atención y cuidado al detalle y puede generar grandes beneficios.

Desde Izrastzoff Compañía Inmobiliaria (IZR), con más de 45 años en el mercado, apuntan algunos tips. Señalan que en general este tipo de operatoria se da con unidades de más de 60 años de antigüedad en edificios de valor arquitectónico, que quedaron "grandes" para sus dueños. Según Iuri Izrastzoff, una vez remodelados, la venta de estos departamentos puede generar una diferencia bruta de hasta un 40% por metro cuadrado, aunque aclara que para obtener este porcentaje es fundamental conseguir entrar a un valor por metro cuadrado muy por debajo del promedio de la zona.

Para más datos: el reciclado integral de un departamento de este tipo tiene un costo de alrededor de u$s 600 el metro cuadrado, de acuerdo a estimaciones de la inmobiliaria. Realizar la remodelación de un solo baño, por ejemplo, supone un gasto de entre u$s 5.000 y u$s 8.000, mientras que hacer lo propio en una cocina tiene un precio que varía entre los u$s 10.000 y los u$s 15.000.

Sin embargo, para obtener la máxima ganancia, es importante tener en cuenta algunos factores. El titular de Izrastzoff recomienda que la remodelación total sea realizada en departamentos de más de 60 años, de entre 150 y 180 metros cuadrados, dentro de edificios de estilo que cuenten con expensas razonables, planos originales y reformas previas que hayan sido coherentes con la estructura original.

En el caso de departamentos de menor antigüedad, desaconseja remodelar antes de vender, dado que los compradores suelen ser menos exigentes, y con un reciclado estándar o la simple actualización de baños y cocina (los ambientes que más sufren el paso del tiempo) se puede defender un buen precio.

"En general, quienes se dedican a este tipo de inversiones son compradores con alguna ventaja comparativa: arquitectos, ingenieros, decoradores, constructores o simplemente personas con efectivo disponible y buen ojo para detectar oportunidades y animarse a reciclar, con los riesgos -normalmente de bajo a moderados- que eso conlleva", describe el titular de IZR. Por su parte, delinea el perfil de quienes adquieren las propiedades recicladas como compradores dispuestos a pagar un valor top por una propiedad nueva, o quienes se enamoran a través de las fotos o al visitar el inmueble.

Las zonas en las que este negocio funciona mejor, según Izrastzoff, son aquellas donde el valor base de la incidencia de las propiedades es medio-alto, como Recoleta, Retiro, Palermo, Belgrano, Puerto Madero, algunas partes de San Telmo, y zona Norte desde Vicente López hasta San Isidro o Tigre.

"En zonas de valores de incidencia muy bajos el impacto del costo de construcción dispararía el valor final a valores fuera de ese mercado", afirma. En Recoleta, Retiro, Barrio Norte y Palermo Chico, en rigor, muy pocas veces entran al mercado departamentos de época que nunca fueron reciclados.

Lo más habitual, sostiene, es que estos pisos de estilo ya hayan sido reciclados en algún momento de su historia, o incluso más de una vez. Sin embargo, advierte que un reciclado hecho hace más de 15 años, a menos que haya sido de mucha calidad y con un estilo neutro o atemporal, suele envejecer y convertirse en un departamento "a reciclar".

El titular de IZR menciona el caso de un departamento con el que trabajó, en Palermo Chico. La unidad, de 60 años de antigüedad y 130 metros cuadrados, fue comprada para reciclar por u$s 420.000 en diciembre de 2016, y su venta se hizo en U$S 780.000 en junio. La inversión para su reciclaje completo, afirma, fue de alrededor de U$S 70.000, y la obra tomó seis meses. Además, el comprador tuvo costos asociados de transacción de alrededor del 10%.

"Combinar lo antiguo con lo moderno es difícil, pero cuando se hace correctamente es uno de los productos más vendibles del mercado. En los departamentos muy antiguos a veces nos vamos a encontrar con plantas que no son prácticas para la vida actual, seguramente vamos a tener que tirar alguna pared, pero si se hace bien es el mejor de los productos", dice Antonio Pécora, titular de MPC Desarrollos Inmobiliarios.

Para él, el mercado de compra y venta del reciclado es un muy buen negocio, siempre que se encuente una buena oportunidad, ya que no todo departamento a reciclar es buen negocio, y es importante tener en cuenta que en este tipo de operatoria existen los costos no sólo del reciclado sino también de dos escrituras y el agente inmobiliario.

Entre los tips que ofrece el titular de MPC, apunta que para la venta de un reciclado es muy importante tener en cuenta cuáles son las zonas con mayor reposición de departamentos y cuál es el menor ticket de venta de esa zona. Por ejemplo, afirma, un monambiente en Palermo o Recoleta, de 30 metros cuadrados, cualquiera sea su disposición y estado, no baja de los u$s 3.000 el metro.

Cuando el departamento está en un edificio con varios años de antigüedad lo primero que aconseja es revisar todo el sistema eléctrico, plomería y gas, ya que se trata de rubros que tienen un alto porcentaje en el reciclado. En cuanto a los criterios para elegir un departamento, Pécora sugiere evaluar la planta, el tiempo de reciclado, los productos a utilizar, y asegurarse de contar con un buen diseño. "El secreto está en invertir el menor monto posible y que el producto terminado sea excelente", concluye.

La recuperación de edificios

Los grandes emprendimientos también suman. Andrés Brody, director general de la desarrolladora BrodyFriedman, tuvo a su cargo el reciclado de las casas donde se hicieron las últimas ediciones de Casa Foa -Palacio Cabrera, donde se realizó Casa Foa 2016, y Palacio Campos, Casa Foa 2017.

"Es primordial mantener la propuesta lo más parecido a lo que fue originalmente, pero a la vez la intervención debe ser actual y por ningún motivo intentar copiar la línea existente. El objetivo de estos desarrollos es combinar y fusionar lo histórico con lo moderno", dice Brody. Además, sostiene que, si bien depende del proyecto, una vivienda en este tipo de desarrollos alcanza precios de mercado superiores a un producto a estrenar en la zona.