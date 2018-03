El florecimiento de los condominios

El formato de condominio -muy exitoso en otros países- irrumpió en el país con el auge de Puerto Madero y luego fue extendiéndose hacia el corredor Norte. Hoy, los desarrollos de ese estilo se transformaron en una alternativa para las familias de clase media tanto en la Provincia -su principal espacio natural- como en Capital Federal, donde también están multiplicándose los proyectos. Entre sus características reúnen muchas de las ventajas de una casa (espacios abiertos, jardines), con amenities de barrio cerrado (piscina, gimnasio, spa) y comodidades de un departamento (bajo mantenimiento, facilidad de alquiler y seguridad).

Guido Wainstein, director de la desarrolladora KWZ, destaca que para que un proyecto de condominio sea exitoso es fundamental "el volumen de unidades, amenities diferenciales, planes de financiamiento y ubicación. Además, no puede faltar el antecedente de la empresa desarrolladora. Es un punto esencial a la hora de seleccionar en qué desarrollo ingresar como inversor".

Ignacio O'Keefe, director de O'Keefe Propiedades, apunta entre los factores a tener en cuenta "un mix de tipologías de unidades acordes al mercado, con metros cuadrados lógicos, amenities que lo diferencien de un departamento como gimnasio, piscinas, canchas de tenis y fútbol, buen acceso y seguridad privada. Entre las cosas a evitar, están los amenities con altos costos de mantenimiento que eleven las expensas como piscinas climatizadas, demasiada seguridad para la cantidad de unidades funcionales y los espacios comunes sin usos concretos, ya que suben el ticket".

Los expertos explican que una de las claves que les permitió a los condominios mantenerse en pie es que cuentan con demanda genuina, no de inversores. "Son unidades que se conciben pensando en quienes las van a usar y no en quienes las van a comprar. Eso es una gran virtud, porque finalmente tienen mejor destino que las unidades de micro departamentos low cost, diseñados para tener una buena oferta comercial en detrimento de la calidad del producto", señalan en una inmobiliaria líder.

Entre el abanico de opciones hay proyectos consolidados y en lanzamiento en los tres grandes corredores de la provincia, y también en Capital Federal. A continuación, algunos ejemplos:

Terrazas del Lago

Ubicado en el km 33,6 de la Autopista Buenos Aires - La Plata, dentro del mega desarrollo Hudson Park, consta de 4 módulos. "Hay departamentos de 2, 3, 4 y 5 ambientes con superficies desde los 60m2 con balcones con parrilla privada y vista al lago. Actualmente, se ofrecen unidades en preventa desde $ 1.530.000 (2 ambientes), con cochera cubierta incluida, a razón de $ 24.000 el m2", detalla O'Keefe.

Entre los servicios que ofrece se encuentran: muelle propio sobre la laguna, juegos para niños, SUM con acceso a parrillas, gym, piscina de adultos y niños descubierta con sector de solarium y spa. "Dentro de sus atributos, logró resolver internamente opciones de vivienda residencial de baja y media densidad, educación, comercial, laboral y hasta de hotelería", señala O'Keefe.

Fresno (Villa del Lago)

Ubicado a 800 metros del kilómetro 54 de la Panamericana ramal Pilar, dentro del proyecto Villa del Lago, el condominio Fresno está compuesto por 42 unidades de 1, 2 y 3 ambientes y se encuentra frente a un lago de 5000 m2 rodeado de cedros, robles y araucarias. "Actualmente, se comercializan en preventa unidades de entre 30 y 65m2 cubiertos más balcón y cochera, desde $ 1.280.481. La entrega está prevista en 36 meses", asegura Raúl Souto, director de Eydisa.

La Concepción

A la altura del kilómetro 67,5 del Acceso Oeste, incluirá un total de 74 inmuebles sobre un terreno de 19.275m2 con excelente accesibilidad y cercanía al nuevo complejo comercial Village Luján. "Dividido en cinco peines de 15 unidades, ofrecerán cuatro tipologías con unidades de dos y tres ambientes, dúplex y loft desde 49 a 82m2. El valor por metro es de u$s 1.950 o su equivalente en pesos. El precio de un departamento de 1 dormitorio es de u$s 104.000", afirma Aníbal Furman, presidente de La Concepción de Luján.

Lagoon Pilar

En Av. Caamaño 1106, Villa Rosa, altura kilómetro 46 de la Panamericana Ramal Pilar, el Grupo Monarca -uno de los desarrolladores que más incursionó en el segmento de condominios- levanta Lagoon Pilar. Cuenta con departamentos de 1, 2, 3 y 4 ambientes, jardines en planta baja y terrazas privadas para unidades del tercer piso. Todos los departamentos tendrán parrillas individuales y cocheras. Los precios arrancan en $ 1.642.136.

"Propone un ambiente idílico de playa, sin perder los servicios de la gran ciudad: shoppings, cines, colegio, supermercados, bancos y centros comerciales. Su atractivo es una laguna de agua cristalina apta para realizar actividades rodeadas de playas con palmeras, sectores con bajada náutica y muelles", destaca Mariano Galeazza, director Comercial de Grupo Monarca.

Las Fresias Garden

Ubicado en Capital Federal (Condarco y Remedios de Escalada de San Martin, Villa del Parque), y con una inversión total de $ 280 millones, los valores arrancan en los $ 30.000 el m2. "Cuenta con parque de 3700 m2, pileta climatizada, SUM con parrilla, fitness center, laundry, kids club y cancha de fútbol. El diferencial recae en ser un condominio de baja altura emplazado en un terreno de una manzana completa, lo que permite generar amplios jardines verdes internos y numerosos amenities", afirma Wainstein, desarrollador del proyecto.

Vilanova Haedo

Localizado en Haedo, es un proyecto sobre dos manzanas emplazado en la calle Lambaré al 1100. Ofrece departamentos de dos a cinco ambientes y lofts, y amenities como gimnasio, salón de eventos, sala para chicos y microcine, entre otras áreas comunes. "Es un producto que ha penetrado bien porque se adapta a los requerimientos del cliente genuino pensando en ocupar la unidad y eso no solo empuja el precio hacia arriba, sino que le da rapidez a la venta", señala Bruno Martino, director de Coma, desarrollador del proyecto.

Karina Salazar