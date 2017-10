Departamentos: por los hipotecarios, subieron 8% los precios en lo que va del año

En lo que va del año, y a raíz del auge del crédito hipotecario entre otras razones, los precios de los departamentos usados en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) acumulan una suba del 8% en el caso de las unidades de dos ambientes, y del 7,3% en las de tres ambientes, según se desprende de un informe de la consultora Serinco.

En promedio, un departamento de dos ambientes de hasta 60 metros cuadrados, sin cochera y en estado promedio, ronda los u$s 118.000, mientras que una unidad de tres ambientes de hasta 70 metros, también sin cochera y en igual estado, se ubica en u$s 166.000, indicó el informe. El metro cuadrado promedio alcanzó en agosto los u$s 2.172 en CABA.

Serinco menciona en el estudio como dato destacado que, en agosto, el número de escrituras concretadas con hipoteca subió 161% respecto del mismo mes de 2016 (1.601 casos). De todas las operaciones cerradas, el 26,6% fue a través de crédito hipotecario.

Al tomar el valor del metro cuadrado promedio de un departamento de dos ambientes usado en los últimos años en CABA, se observa que pasó de u$s 2.071 en 2015 a u$s 2.220 en 2016 y u$s 2.321 este año, según el informe. Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez y Saavedra son los barrios con mayor incremento durante 2017.

Fuera de CABA, los aumentos de precios promedian el 13%, indica el estudio. Los valores más caros se registran en Zona Norte (Vicente López, Olivos, Martínez, San Isidro, Tigre), con un promedio de u$s 2.520 el metro cuadrado. En Zona Oeste, el metro cuadrado promedio cotiza a u$s 2.015 y en Zona Sur, a u$s 2.000.