Cuáles son los desarrollos inmobiliarios que se lanzaron en Punta del Este

Las coordenadas del GPS inmobiliario de esta temporada combinan costa, inversiones en real estate y lifestyle principalmente en dos destinos: Punta del Este y Pinamar.

Tras pasar los últimos años con inversiones en baja, ventas ralentizadas, escasez de anuncios y cúmulo de unidades en stock, el actual contexto promete mayor nivel de actividad y los desarrolladores se animaron a lanzar nuevos proyectos a ambos lados del Atlántico. Las perspectivas de crecimiento en la Argentina repercuten en el mercado vecino donde llegan inversores que se ven tentados por los incentivos fiscales que allí se aplican.

La llegada del verano desató una competencia de anuncios en el real estate uruguayo. Los lanzamientos en Punta del Este se multiplicaron y entre cocktails, eventos playeros vespertinos, showrooms y eventos sociales los desarrolladores apuestan a seducir compradores.

"Después de varios años, Punta del Este vuelve a ser centro de interés. Los desarrollos que se lanzaron este año son de mayor calidad que los de años anteriores. Esto se debe a que están apuntados al comprador argentino, que siempre fue el más activo y el cual nuevamente confía en que éste es un buen lugar para tener una propiedad vacacional. Además, el Gobierno uruguayo presentó exenciones impositivas para quienes construyan este tipo de proyectos, lo que pudo haber incentivando este proceso", sostuvo Germán Gómez Picasso, fundador de la consultora Reporte Inmobiliario, que realizó un relevamiento sobre el mercado uruguayo en la zona que se extiende entre Punta Ballena y el Puente de la Barra.

Este informe muestra que luego de cuatro años de caídas, la cifra de emprendimientos volvió a subir -aunque levemente- pasando de 29 el año pasado a 32 en la actualidad. Pero lo que queda en evidencia es que los desarrollos que se lanzaron son de mayor escala dado que la superficie total en ejecución o en etapa de comercialización era de 257.500 m2 hace un año y en la actualidad se duplicó: hay 518.126 m2.

En cuanto a los precios de oferta de venta promedio en la costa esteña el estudio mostró que en los últimos 12 meses hubo un leve crecimiento, por segundo año consecutivo. El valor por m2 escaló de u$s 3.803 a u$s 3.870, con un incremento del 1,76%, aunque el precio actual aún sigue por debajo de los picos de los años 2012, 2013 y 2014 que habían sido cercanos a los u$s 4.000. Si bien éste es el precio promedio, el rango que presenta el mercado es amplio: según el tipo de unidad, los amenities del complejo y su ubicación, van desde los u$s 2.344 por m2 hasta los u$s 10.471 por m2.

Dos grandes con base en la Argentina se unieron para codesarrollar el tercer edificio Le Parc en tierras esteñas, una inversión de u$s 63 millones. Raghsa, propietaria de la marca de torres residenciales, y la constructora Criba confirmaron que ya cuentan con más del 60% de las unidades reservadas, "lo que representa un récord en la preventa de departamentos ya que se lanzó hace solo dos meses. Hubo una muy buena aceptación", destacó Pablo Kiesel, gerente Comercial de Raghsa.

La torre se levantará sobre un terreno de 7.000 m2, con acceso desde la Rambla y estará ubicada en la parada 9 y medio de Playa Brava. Le Parc Punta del Este Torre III contará con 24 pisos de residencias a la venta, donde habrá 96 departamentos como máximo (cuatro por piso aproximadamente) que irán desde 195 hasta 435 m2 cada uno, tendrán de 3 a 5 dormitorios en suite y prometen que contará con "la más noble calidad constructiva, terminaciones de primera categoría y tecnología de avanzada". El estudio de arquitectura a cargo del proyecto es Mario Roberto Álvarez y Asociados.

Santiago Tarasido, presidente y CEO de Criba, contó que "en estos días arranca el movimiento de suelos y las obras, ni bien se termina la veda de construcción en Punta, pero el avance se verá más fuerte a partir de marzo". Las unidades se entregarán a fines de 2020. En preventa los valores arrancaron en 3.300 u$s/m2 pero actualmente el valor de las unidades que quedan a la venta ya trepó hasta 3.800 u$s/m2 en promedio.

"Estamos muy contentos con la preventa. Esperábamos que funcionara bien pero nos sorprendió que solo con el showroom ya haya ese nivel de reservas. Punta del Este venía de varios años sin proyectos emblemáticos pero hubo bastantes cambios que produjeron que vuelvan a lanzarse varios proyectos interesantes. Un cambio clave fue la ley de promoción de inversiones que exonera del pago de muchos impuestos a los proyectos, lo que hizo que la relación venta-costo mejore sensiblemente", explicó Tarasido.

Kiesel coincidió con su socio: "El mercado de real estate en Punta del Este se reactivó y generó un buen dinamismo, atrajo inversiones y ofertas de buenos proyectos. Las medidas implementadas por el Gobierno uruguayo fueron fundamentales para que los desarrolladores volvamos a focalizarnos en Punta del Este".

Vecino a Le Parc III continúa en avance la obra de Trump Tower, ubicada en esa misma parada de La Brava. Esta torre tendrá 26 pisos con 160 unidades en total que van de los 113 a los 300 m2 de superficie, salvo las más exclusivas que serán tipo penthouse de 831 m2.

El edificio estaría listo para inaugurarse en mayo de 2019. El desarrollo es de YY Development Group, implica una inversión de u$s 150 millones y en promedio el precio de venta del metro cuadrado de las unidades ronda los u$s 6.000. Solo queda un 20% de departamentos por colocar.

Juan José Cugliandolo, director General del grupo desarrollador, aportó su mirada sobre ese mercado: "Punta del Este es el destino justo para una nueva categoría de residencias ultra exclusivas. Si bien sigue siendo un destino estacional, existen propuestas que alientan a que no sea solo visto cuando el calor asoma".

Convalidando la apuesta a este mercado, YY también está "avanzando" con la renovación del renombrado Hotel Campanario que -con la adquisición del terreno lindero- a sus 70 unidades agregarán otras 200 "pensadas bajo el esquema de residencias con servicio hotelero de una prestigiosa marca internacional". Según prevé Cugliandolo, "el mercado seguirá en ascenso" y contó que también adquirieron una importante tierra en La Brava, frente al océano, donde están "buscando llevar adelante otra propuesta ultra exclusiva" así como en zona de La Mansa.

La desarrolladora Weiss Mora Weiss (WMW) inauguró la temporada 2018 con una fiesta en la que presentó Venetian Luxury Residences. Se trata de una torre de 144 departamentos en 27 pisos que levantarán en un terreno de 14.000 m2 de superficie ubicado en la primera fila del mar, en la parada 18 de la rambla La Mansa de Punta del Este. Las unidades son de 160 m2 de superficie hasta 856 m2, con terrazas de 20 hasta 250 m2, estas últimas con piscina individual. La obra "se encuentra en etapa de excavaciones" pero su comercialización comenzó el 26 de diciembre y a mediados de enero ya habían vendido el 20%. La inversión total superará los u$s 80 millones y se inaugurará durante el verano de 2021.

"Las perspectivas son muy buenas, más que nada en las áreas premium y la primera fila de La Mansa debido a que en los últimos 10 años no se habían ofrecido obras nuevas en esta zona. Estamos en un año récord de turistas en Punta del Este y Maldonado y eso está incidiendo más que positivamente en este mercado", evaluó Daniel Weiss, director de WMW.

Lotes esteños

Por su parte, la broker argentina Alejandra Covello, de Covello Propiedades, ofrece lotes en Las Cárcavas, emprendimiento que se ubica a 10 kilómetros de José Ignacio, en Garzón. Cuenta con una superficie total de 51,2 hectáreas -con salida a la playa- donde hay 24 chacras de una hectárea y se construirán 16 bungalows de 216 m2 sobre lotes de 1.500 m2. Los valores van desde u$s 180 a u$s 200 el metro. "Está desarrollado en un 70%. Ya se hicieron las calles, la entrada principal y la infraestructura del proyecto para proveer al barrio de conexión de agua y electricidad. El arquitecto brasileño Isay Weinfeld finalizó el proyecto de arquitectura y planos del Beach House y de los bungalows", detalló Covello.

La entrevistada estimó que "en esta temporada se venderán al mercado argentino el 30% de los metros ofertados en proyectos que recién se inician" en Punta del Este y que para el mercado brasileño "también se incrementó la concreción de ventas, dada la apreciación del real que les hace más conveniente cualquier compra, sobre todo para aquellos que provienen de Porto Alegre, Gramado y San Pablo".

A su vez, en marzo de 2020 se inaugurará La Reserva Montoya, emprendimiento en La Barra, de la firma argentina JPU Desarrollos. Se encuentra dentro de un entorno natural de 60 hectáreas de bosque con 400 metros de costa sobre la laguna Blanca y próximo al mar. La primer etapa de este barrio comprende 150 lotes de los cuales solo quedan 30 por vender. Los lotes parten desde 1.000 m2 de superficie y se ofrecen a un valor de 87 u$s/m2..

La punta local

Pinamar también está en obra. La renovación arquitectónica de sus balnearios, los nuevos loteos y edificios expanden la urbanización entre medio de bosques, médanos y playas. A solo 150 metros del mar, en pleno centro de Pinamar sobre la avenida Bunge, se finalizan los últimos detalles de Torre Playa, la primera de las dos que componen B Twins, complejo de viviendas y locales desarrollado por KWZ, el primer emprendimiento de esta empresa fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Esta etapa comprende 48 unidades de 2 a 4 ambientes y desde 56m2 hasta 135m2.

Su segunda torre -Mar- se entregaría a mediados de este año. Serán 32 departamentos de 87 m2 con 3 ambientes. Los locales comerciales que allí se ofrezcan tendrán entre 65 hasta 125 m2 y serán aptos para gastronomía. La inversión es de u$s 30 millones y en noviembre el metro cuadrado se vendía a u$s 2.500.

Marcelo Golberg, socio de KWZ en este emprendimiento, destacó: "Es un proyecto único, con diseño, espacios y amenities premium, cosa que no existía en Pinamar". Para este empresario, "Pinamar tiene todo para ser el destino más atractivo y glamoroso de la Costa argentina. Se trata de la playa más exclusiva de nuestro país y una ciudad para disfrutar todo el año. En los últimos años se vive una transformación altamente positiva y actualmente proliferan los emprendimientos inmobiliarios de calidad".

Por su parte, Pinamar SA continúa lanzando nuevos loteos. Su última creación es el barrio Pioneros, ubicado en la periferia del centro pinamarense, en una fracción sobre el Camino Parque de los Pioneros, lindante al barrio La Herradura hacia el sur y a poca distancia de Martín Pescador. Son aproximadamente 220 lotes de un promedio de 750m2 cada uno, en medio del bosque consolidado. Cada uno ronda los u$s 70.000 y su entrega se prevé en 36 meses.

"Estamos en el lanzamiento. Aquí incorporamos lo que hemos aprendido: que no se puede tener un barrio para todos porque lo que busca un turista que quiere amenities, recreación y servicios, choca bastante con lo que desea alguien que solo quiere la casa para vivir con tranquilidad. Apuntamos al comprador que quiere una casa como las de Pinamar de siempre pero con seguridad", detalló Enrique Shaw, vicepresidente ejecutivo de Pinamar SA.

Mientras tanto esta firma -dirigida por los herederos de los Bunge- también coloca los últimos lotes que quedan disponibles en los barrios La Herradura, Isla del Golf y Náyades y apuesta a lotear y abrir calles en Pinamar Norte, donde se proponen nuevos proyectos residenciales.

"Allí ya hay dos proyectos multifamiliares en desarrollo, uno de ellos -Renata Norte- está muy avanzado y ya vendieron un montón de unidades", contó Shaw. Es un emprendimiento de 21.000 m2 compuesto por 235 unidades distribuidas en seis edificios. El desarrollo está previsto en tres etapas y la entrega de la primera de ellas será en 2020. Bajo la modalidad de housing de renta, está ubicado en medio del bosque, en La Frontera, y contará con residencias de 2, 3 y 4 ambientes que se ofrecen desde u$s 1.800 por metro cuadrado. El proyecto también es del estudio BMA y lo desarrolla el Grupo La Renata.

En tanto, en el kilómetro 380 de la ruta 11, dentro del Partido de la Costa pero a solo 11 kilómetros de distancia de Pinamar, se consolida Costa Esmeralda, mega urbanización desarrollada por Eidico y JPU Desarrollos, que crece dentro de 1.000 hectáreas de bosques, médanos y 3.225 metros de costa.

Si bien este emprendimiento fue lanzado en 2004 y la primera casa se construyó cuatro años después, continúan los anuncios: el mes pasado pusieron a la venta su décima etapa -el barrio Chacras Marítimas- que consta de 26 lotes de gran superficie (5.200 m2 cada uno) que se comercializan a u$s 193.000.

Además de utilizar todos los servicios del complejo, la particularidad para los propietarios de las chacras es que podrán construir hasta dos casas y tener corrales para alojar sus equipos y caballos dentro de su propio predio. Santiago Valledor, jefe del Proyecto en Eidico, señaló que esta propuesta permite "complementar la oferta y sumar la posibilidad de descansar en un entorno ecuestre, pero a metros de la playa".

Costa Esmeralda consta de 16 barrios, incluido un complejo multifamiliar -Al Golf 19- que comprende tres edificios de 35 departamentos cada uno (105 total) de 2 a 4 ambientes que ya fueron construidos y están en etapa de entrega. Pero, prometen que sumarán el cuarto edificio que probablemente se lance durante este año.

En total, lograron 3.900 suscripciones (entre lotes y departamentos) y se estima que para este verano habrá alrededor de 1.400 casas construidas con 80 familias viviendo en forma permanente. Los lotes parten de u$s 20.000 y departamentos de 2 ambientes (55 m2) por u$s 150.000.

A Costa Esmeralda le queda aún un 15% de superficie por desarrollar. A futuro lanzarían los sectores de media y alta densidad residencial y áreas comerciales (aparts hotel, centros educativos y de salud, estaciones de servicio, entre otras). "Queda muchísimo por desarrollar, falta toda la parte más fuerte en cuanto a densidad del proyecto. En esa etapa vamos a necesitar el apoyo de otros desarrolladores que quieran comprar alguna parcela para ellos mismos desarrollar hoteles, departamentos o comercios, con lo cual ya no será solo el esfuerzo nuestro sino también el interés de otros inversores en seguir empujando el proyecto", detalló Valledor.

Juan Cruz Bilotto, jefe Comercial de JPU, opinó que Pinamar "es un mercado en continuo crecimiento y los futuros desarrollos de media y alta densidad, universidades y servicios harán que aumente la cantidad de familias que la tomarán como primera vivienda".

EL DATO - u$s 2.500

EL DATO - u$s 3.800

era el precio del metro cuadrado a noviembre de B Twins, proyecto de KWZ en el centro de Pinamar.cotiza el m2 de la tercera torre Le Parc en Punta del Este. Ya se vendió el 60%.