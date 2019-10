Seguros para pymes: cómo aminorar los riesgos

Asumir el riesgo o asegurarse, esa es la cuestión. ¿Vale la pena contratar una póliza? ¿Es un costo o una inversión? Cada vez son más las pequeñas y medianas empresas argentinas que se plantean estos interrogantes y deciden ponerlos dentro de su lista de prioridades. El nivel de conciencia en la materia da pie, como primer paso, a consultar y conocer más. "Como las personas, las pymes van tomando conciencia de los riesgos que hacen peligrar la continuidad del negocio a medida que van creciendo. También es cierto que, a raíz de siniestros grandes que fueron apareciendo en los medios, las consultas aumentan", explica Bruno Campanero, jefe de Seguros Generales de Provincia Seguros.

Tomar conciencia no es la única condición necesaria para que las pymes comiencen a asegurarse. Hay otras cuestiones que influyen, como la coyuntura económica del país. "En estos contextos, las cuestiones de asegurabilidad no siempre están en los primeros lugares en la lista de prioridades de las pymes. Eso no necesariamente obedece a una falta de conciencia, sino que, en parte, se debe a que, por tener una estructura reducida en entornos macroeconómicos inestables, los microempresarios están muy inmersos en los asuntos propios del negocio y tienen poco tiempo para enfocarse en cuestiones más generales; no menos importantes, pero tangenciales a la actividad específica", explica Alejandro Simón, presidente de La Asociación de Aseguradoras del Interior de la República Argentina (Adira).

Ofertas personalizadas

Bajo este panorama es que las aseguradoras comienzan a hacer su trabajo y comprenden que las pymes forman parte de un público que merece un tratamiento especial, diferente a las grandes compañías. "Es fundamental en estos casos el asesoramiento personalizado, la adaptación del producto y del servicio a sus necesidades específicas, resguardarlos de los riesgos a los que realmente están expuestos, para que sientan que al contratar un seguro están agregando valor a su negocio", afirma Simón.

Es así como, de a poco, muchas aseguradoras comienzan a concientizarse acerca de la necesidad de llegar al cliente de forma digital. Según Martin Weidemann, cofundador de ElegirSeguro.com, una plataforma que cotiza, compara y administra pólizas para negocios de distinta índole, estas "comienzan a buscar canales como el nuestro para el caso de las pymes. No solo se generan nuevos canales de distribución, sino que hasta se generan nuevos riesgos, tales como los de cyber-risks".

En sintonía, desde Provincia Seguros también ponen foco en los emprendedores y buscan acompañarlos para que puedan centrarse en producir más y en proveer mejores servicios. "Para esto ampliamos nuestra oferta de seguros y, entre otros productos, contamos con una cobertura de Todo Riesgo Operativo orientada exclusivamente a las pymes. Básicamente, se trata de una póliza de seguro muy completa que antes solo podían acceder las grandes empresas", revela Campanero.

Los más elegidos

Las pólizas más solicitadas por el segmento pyme son variadas y dependen no solo de cada ramo de actividad, sino también aquellas que son obligatorias correspondiente a su sector. Entre ellas, Simón menciona las más comunes: "Las coberturas de ART (en tanto seguro obligatorio), las de Automotor (destinadas a resguardar la flota de vehículos) y las de Vida Colectivo (para sus empleados). Además, es frecuente la contratación de Seguros Integrales de Comercio e Industria".

En busca de abaratar costos y ante las nuevas propuestas de las aseguradoras, también existe la tendencia de contratar aquellos productos que ofrecen la flexibilidad suficiente para adaptarse a las necesidades de estas empresas, mediante la combinación de distintas coberturas y sumas aseguradas. El presidente de Adira sostiene que, de esta manera, es posible "configurar diversas alternativas de contratación que hacen que los mencionados seguros resulten atractivos y accesibles económicamente para quienes pertenecen a este segmento".

Asegurarse o autosegurarse (es decir, ahorrar o afrontar el siniestro por sí mismos), será la cuestión para los emprendedores y dueños de pymes que tendrán la potestad de decidir si cubren los riesgos o pagan por ellos.

Con foco emprendedor

¿Qué debe tener en cuenta un emprendedor a la hora de asegurarse? Campanero destaca que, si bien no hay una solución universal en cuanto a transferencia de riesgo, es necesario decidir qué riesgos transferir y, luego, verificar que no haya infraseguro, es decir, que la suma asegurada guarde relación con los bienes a asegurar. "Y que el factor de ajuste sea la franquicia y no la suma asegurada, el seguro debe estar para indemnizar aquellos siniestros de intensidad y no de frecuencia; si se me rompe el cristal de la ventana lo puedo reponer fácilmente y no necesito pagar una prima mensual por esto; pero si se prende fuego la fábrica, corre riesgo la continuidad del negocio".

Weidemann, en tanto, recomienda al emprendedor tener en cuenta que aquello no puede "declarar o justificar su valor siempre es más difícil de cubrir. Y que las informalidades son más difíciles de cubrir (y más caras). Ejemplo, oficinas desde la casa, pólizas de transporte sin querer especificar que mercadería va a transportar, etcétera".

Por su parte, Simón dice: "Por política de suscripción, normalmente se establecen determinados requisitos referentes al tipo de construcción del edificio donde funciona la empresa, teniendo en cuenta los aspectos relacionados con la seguridad, medidas de prevención, detección y protección contra posibles riesgos. Las condiciones particulares de asegurabilidad se definen mediante una verificación previa realizada a través de ingenieros asesores de la aseguradora que se contrate". Y completa: "Recomendamos a los emprendedores recurrir a un PAS para que les brinde asesoramiento especializado y orientación al momento de definir la combinación de coberturas que mejor se adapta a sus necesidades".