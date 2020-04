¿Se anima a evaluar su firma en esta pandemia?

En esta coyuntura, y más en un país que lucha por estabilizar su economía, las pymes vuelven a jugar un rol central. La realidad es una tormenta perfecta para muchos empresarios grandes y un tsunami para los más pequeños. Comparto la idea de tener una agenda estratégica y de mediano plazo, obligándonos a fijar la mirada por encima de "la ola de cualquier tsunami". Mientras logramos, a la vez, salir con vida del tsunami.

Los desafío a recorrer estas dimensiones y autoevaluar sus empresas, aprovechando que la coyuntura puede haber dejado en evidencia debilidades.

1 ¿COMO ESTÁ MI MODELO DE NEGOCIO?

La coyuntura puede que haya evidenciado un alto grado de vulnerabilidad: escasa generación de caja, concentración de proveedores o clientes, potenciales competidores antes inadvertidos.

2 ¿CÓMO EVALÚO MI SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES?

Se están generando reuniones de coordinación y medición del negocio que posiblemente nunca tuvimos formalizadas. ¿Por qué no aprovechar el hábito para establecer ámbitos de gobierno que mejoren la medición de performance y toma de decisiones?

3 ¿PUDE DETECTAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIO?

Si miramos el horizonte con atención, podríamos ver que existen rubros inexplorados y/o sinérgicos para nuestro negocio.

4 ¿CÓMO ESTÁ REACCIONANDO NUESTRO PERSONAL?

Si trazamos un mapa de actitudes, desempeños y comportamientos, podremos obtener no solo una respuesta a lo que sería una encuesta de clima laboral, sino también entender el equipo con el que contamos y el que no (sin dejar de ver que esta crisis involucra la salud de los colaboradores).

5 ¿CÓMO ME COMPORTÉ, COMO EMPRESARIO Y JEFE?

¿Cómo nos relacionamos con nuestros colaboradores? ¿Flexibles? ¿Contuvimos? ¿Comunicamos? Deberíamos usar la misma vara para exigirnos como empresarios o directivos.

6 ¿CÓMO REACCIONARON CLIENTES Y PROVEEDORES?

¿Fueron y fuimos los socios estratégicos que nos encanta promulgar? Acuerdos y planificación dentro de la cadena de valor no traería más que beneficios.

7 ¿CÓMO ESTÁ NUESTRO INDICADOR DE RSE?

"¿Puedo alegar teoría de la imprevisión para no pagar los salarios?", preguntan de un retail a sus abogados. Operadores logísticos ruegan a grandes empresas que reduzcan su operación para no exponer al personal, dado que no distribuyen alimentos esenciales.

Aprovechemos para intentar ser socialmente más responsables. Podríamos "inmunizarnos" y ser más sustentables.