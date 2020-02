Qué perfil de empleado buscan hoy las pequeñas y medianas empresas

Según la Fundación Observatorio Pyme, entre 2005 y 2019, las dificultades medias y altas para reclutar técnicos pasaron de 66% a 76%, a pesar de que la demanda de técnicos disminuyó durante el mismo período del 63% al 12%.

El drama de la escasez es que disminuye la demanda pero aumenta la dificultad. Sin embargo, el problema de reclutamiento no se explica por la insuficiencia del salario ofrecido por las pymes (30% de los casos), sino por la falta de experiencia de los postulantes (66%) y la insuficiencia de las capacidades técnicas (64%).

"Hay poco movimiento de búsqueda de personal en las pymes argentinas, entiendo que la tendencia de fin de 2019 se mantendrá durante el primer semestre de 2020", afirma Fabio Boggiano, director de Jobing Consultores.

Boggiano concibe que de los pocos ingresos de pedido de empleados que se realizan en la actualidad en las pymes sobresale la demanda en puestos de tecnología (clave para lograr eficiencia organizativa, BI y desarrolladores), ventas digitales (para abrir nuevas cuentas, e-commerce), desarrollo de Producto (para mejorar la oferta de servicios y productos al cliente) y perfiles financieros "pilotos de crisis" (operadores para detectar costos ocultos, negociación de deudas. Profesionales que saben negociar y tranquilizar).

No obstante, "las competencias socioemocionales ganan cada vez más terreno. Dentro de ellas se pueden mencionar: dominio personal o inteligencia emocional, tolerancia a la frustración, a trabajar en entornos de alta presión o estrés, auto-conciencia, responsabilidad incondicional, socialización y adaptación a los cambios", detalla Miguel Terlizzi, presidente de HuCap.

Además de las habilidades tradicionales, los líderes deben incluir en sus propios modelos: capacidad para pensar estratégicamente; capacidad para pensar en resultados extraordinarios; capacidad para construir sistemas generativos saludables; precisión y simplicidad; capacidad para responsabilizarse incondicionalmente, entre otras.

¿Para qué cambiar?

Es algo que se suele escuchar muy frecuentemente cuando en la pyme ingresa alguien en un puesto de dirección - conducción con una visión diferente o trae nuevas propuestas. "La resistencia al cambio suele ser blanco de muchos programas de coaching como centro de las gestiones de RR.HH. Detectar las causas reales que producen la resistencia al cambio es el más grande y difícil desafío de dichas gestiones", acredita el fundador de HuCap.

Con respecto a la edad, todavía queda mucho camino por recorrer. "La cuestión etaria suele ser uno de los aspectos por los que más se discrimina en el mundo laboral, aquellas personas entradas en canas son miembros de un sistema disfuncional generalizado del mercado laboral en nuestro país y en muchos otros, pero no en todos: llegás a los 50 y sos joven para jubilarte y viejo para trabajar", reflexiona Terlizzi.

Promoción de empleados

En el orden de las profesiones tradicionales, fuera de lo que es la tecnología y el mundo digital, "continúa la demanda de personal para Compras cada vez más profesionalizado. También, para el área de Ventas, donde se busca un perfil especializado en lo comercial: gente que maneje nociones de comercialización, planificación e inteligencia comercial, conocimientos en business intelligence, etc. son talentos que imponen ahora también en las pequeñas empresas", comenta Jimena Ferreño, directora de Talent Recruiters.

Se observa en el mercado mucha oferta de management calificado sin empleo, "seguramente este aspecto esté relacionado a que las empresas no buscan líderes en el mercado, sino que promocionan a sus mejores empleados a puestos de liderazgo", dice Boggiano.

Julio Gauna, uno de los dueños del restaurante El Desembarco, que abrió sus puertas en junio de 2017 y que hoy cuenta con dos locales y 56.000 seguidores en su cuenta de Instagram, coincide con esa premisa. "En nuestro caso, nunca cubrimos una vacante con personal externo, sino que ascendemos a nuestros empleados y ocupamos el puesto más bajo. Lo más importante es generar identidad de marca, priorizar el equipo por sobre la persona, ya que cuando esa premisa se entiende es beneficioso para todos los que somos parte de El Desembarco", remata.

Compromiso

El compromiso en muchos casos es la característica principal en muchas búsquedas. Podría decir que se valora el histórico "ponerse la camiseta".

No obstante, la mayoría de los empleados ya no buscan hacer carrera dentro de una organización hasta la jubilación, sino que se busca lo que da la empresa en el corto plazo, se piensa más en términos de desafíos u oportunidades de desarrollo en los próximos años, no más de dos", expresa Andrea Marina Rio, consultora en RR.HH..

¿Cómo será el empleado más demandado? "Se profundizarán los perfiles tecnológicos, que se adelantan a lo que está sucediendo en las empresas. Además de poseer los conocimientos necesarios, se valorará la actitud proactiva", remata Rio.