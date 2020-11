Proyectan recuperación del sector textil e inversiones por u$s 100 millones

El sector textil se recupera a niveles prepandemia aunque, a septiembre, la producción aún se encontraba por debajo del mismo mes de 2019. Así lo adelantaron autoridades del rubro durante en el marco de la última edición de ProTextil, la feria organizada por ProTejer, que este año se realizó en formato remoto.

“Esta vez el contexto nos obliga a ser vía online, pero también nos permite llegar en vivo a todo el país al mundo. Abordamos temáticas comunes a toda la cadena de valor con una mirada que busca dejar en evidencia la potencia productiva del sector, el presente y futuro del sector, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo de nuestro país”, compartió Yeal Kim, presidente de ProTejer.

De acuerdo a la economista Priscila Makari, que participó de la presentación, “podemos hablar de recuperación, porque se evidencia tendencia creciente y porque en las fábricas se está produciendo lo mismo que el año pasado. El sector venía con caídas en la producción. La utilización de la capacidad en septiembre se ubicó en el 48,5%. Si bien los motores ya arrancaron, algunas cuestiones de la praxis se están resolviendo. Entre otros temas, el abastecimiento de las materias primas, la necesidad de hacerse de capital de trabajo, la puesta a punto de algunas máquinas, el protocolo de Covid-19. Todos estos motivos hacen que requiera su tiempo volver a estar en su uso pleno de capacidad. En general, hacia fines de año, la producción tiende a bajar, pero este año muestra una tendencia clara hacia el crecimiento".

“Hay que entender que el 50% de la capacidad instalada quizá representa el 100% de lo que las fábricas pueden poner ahora. Creo que para fin de año ese tema va a estar saldado. Poner en marcha ese entramado productivo no es fácil”, añadió Luciano Galfione, secretario de Fundación ProTejer y director de Galfione y Cía.

Uno de los puntos a tener presente es que en octubre se registró un consumo de energía eléctrica similar al año pasado, lo que daría cuenta de que el repunte textil se reflejará en los indicadores de producción y capacidad instalada del mes (aún no publicado).

A pesar de la pandemia, se estima que las inversiones del sector textil cerrarán 2020 en u$s 100 millones, por encima de los u$s 64 millones de 2019. En tanto que 2021 se proyecta como el año con la mayor inversión de la década, con u$s 250 millones.

Asimismo, se estima que el empleo (hoy, el sector es generador de unos 400.000 puestos de trabajo) continúe con impulso creciente durante 2021 y 2022, fruto de las inversiones que se están realizando este año y principalmente en 2021.

“Se proyecta que el empleo de la cadena va a aumentar 15% en relación a 2019”, agregó Makari, e indicó que “si las políticas de incentivo al sector se mantienen vigentes durante el mandato de Alberto Fernández, y con una administración inteligente del comercio, estimamos que podremos recuperar durante los próximos tres años, 200.000 puestos de trabajo en toda la cadena agrotextil e indumentaria”, indicaron.