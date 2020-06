Por la pandemia, el 12% de las microempresas corre riesgo de cierre

Con la pandemia el escenario que enfrentan las pymes en la Argentina se agrava: hoy el 12% de las microempresas tiene riesgo de cierre y el 39%, potenciales conflictos laborales, de acuerdo a datos de la Fundación Observatorio Pyme (FOP). En un mano a mano, y en el mes en el que se conmemora el Día Internacional de las Pymes, Vicente Donato, presidente de la FOP, analizó el presente que atraviesa el sector.

¿Cómo definiría la situación de las pymes en la Argentina?

Es estructuralmente crítica y con esta situación, agravada. Estructuralmente porque no tienen acceso al mercado de financiamiento y la presión fiscal es alta. Por esto tenemos tan pocas empresas: en la Argentina nace una empresa cada 2000 habitantes, mientras que en Brasil es una cada 300 y en Chile, una cada 150. Allí hay 50 empresas per capita. En la Argentina, casi la mitad. Cuidemos lo poco que nos queda y armemos las condiciones para una mayor natalidad.

¿Cuáles están siendo los sectores más perjudicados?

Por lo que venimos viendo, el sector de la construcción. Es puro trabajo presencial y no hay manera de resolverlo por teletrabajo. La industria manufacturera y el comercio también están golpeadas pero tienen algunas posibilidades de hacer venta online. Al contrario, el sector menos crítico es el agroganadero, ligado a materias primas, junto al de Servicios.

¿Qué perspectivas tiene para el mediano plazo?

La perspectiva de mediano plazo es 'teletrabajo o muerte'. Va a haber un reseteo completo de la producción y va a haber mayor desigualdad entre los que puedan adoptar nuevas tecnologías y teletrabajo, y los que no puedan hacer ese tránsito. Van a ser las variables definitorias: las personas que no puedan hacer teletrabajo y las que sí. Veo una dualización fuerte del sector productivo, no una convergencia.

¿Qué medidas se podrían/deberían impulsar desde el Gobierno para ayudar al sector?

Ayudar a las empresas con recursos y asistencia financiera para que esta dualización sea lo menos acentuada posible. Estamos viendo que muchas compañías no están pudiendo avanzar con los protocolos. Están corriendo un gran riesgo por incapacidad organizativa para armarlos. Es la principal asistencia técnica que recomiendo al gobierno. Hay que armar un programa así especial de asistencia técnica de metodologías de organización.

¿Cuáles son las principales preocupaciones que aquejan a las pymes?

La ayuda del Gobierno a través del ATP ha sido buena. Pero, en tres meses o cuatro meses, se agotó el capital de trabajo, la liquidez y el ahorro disponible. El riesgo de cierre de compañías era de 8% y está subiendo en los sectores más críticos. La principal preocupación es el capital de trabajo para sobrevivir.