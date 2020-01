Nueva York y el motor de inspiración para lanzar su negocio

Este mes, Indie Beauty AR, una tienda online de cosmética natural, make up y productos wellness comandado por Irina Svetskin, cumple dos años. Se trata de un emprendimiento que, en palabras de su fundadora, busca reflejar un estilo de vida y un cuidado por el medioambiente, y que se inició tras una inversión inicial de $ 30.000 (ahorros propios).

"El término 'indie' proviene originariamente de la industria de la música para llamar a las bandas independientes. En este sentido, lo resignifiqué para dar cuenta de los productos que son elaborados por productores nacionales independientes que cuidan el medio ambiente y que utilizan packaging reciclable. Son productos aprobados por la Anmat y yo misma los pruebo antes de subirlos al sitio", comparte durante una entrevista con El Cronista Pyme.

La historia comenzó a escribirse, en parte, por obra del azar. Svetskin, por entonces una joven productora de moda que no había cumplido aún los 30 años, residía en la polifacética ciudad de Nueva York. Recibida en la Universidad de Belgrano (UB) y con formación en Fashion Marketing en Parsons The New School, se desempeñó profesionalmente en el área de Visual Merchandising en Sandro + Maje, Max Mara Fashion Group durante tres años.

En cierto momento, una amiga suya que dejaba la Gran Manzana para regresar a la Argentina, le legó una caja con cosas que no podía traer de nuevo al país. Y así empezó todo: "Dentro, encontré un libro de cosmética natural que me encantó. Es así que empecé una rutina de cinco pasos como indicaba el libro. Hacer mi rutina de limpieza facial a la mañana y a la noche cuando llegaba de trabajar me ayudaba a relajarme y sentirme bien", confiesa Svetskin.

Poco a poco, comenzó a investigar y a conocer más sobre ese rubro. En los Estados Unidos, le resultaba muy sencillo conseguir los productos naturales de cosmética tanto para el cuidado del cabello como para la piel. Sin embargo, cuando regresó al país, se encontró con una dificultad: si quería conservar aquella rutina a la que ya se había acostumbrado, tenía que recorrer diversas tiendas, dietéticas y perfumerías hasta conseguir productos sin sulfatos, aluminio, siliconas, parabenos o alcohol. Y así nació la idea de armar su propio negocio: "Pensé que, seguramente, otras personas se encontraban en mi misma situación. Eso me inspiró para crear Indie Beauty AR, un sitio en donde se pueden encontrar todos los productos naturales de cuidado personal y de origen nacional con precios razonables y que apoyan a la industria local", dice.

Hoy, la emprendedora comercializa etiquetas elaboradas por productores argentinos independientes que respetan el medioambiente. "Los productos son naturales, científicamente testeados y cruelty-free. Están hechos mayormente con una base de extractos vegetales con algunos conservantes de origen vegetal", asegura. Uno de los ingredientes más utilizados es la rosa mosqueta, propio de la Patagonia, que es un potente regenerador celular, ayuda en los procesos de cicatrización y minimiza las marcas en la piel.

Si bien la empresa se concibió como un negocio de venta exclusivamente online, hoy la Svetskin ya comercializa sus productos en varias dietéticas de la Ciudad de Buenos Aires y proyecta hacer un pop-up de Indie Beauty. "Es importante lograr un balance entre el online y el offline", agrega. Y repasa el enfoque de ventas multicanal aprendido en los Estados Unidos, que lleva a las personas a tener una experiencia integradora: Para este año, en el que espera duplicar la facturación, prepara el lanzamiento de un producto facial con marca propia.

De momento, en la compañía, que difunde activamente los productos en las redes sociales, trabajan tres personas. Svetskin se encarga de la comunicación, marketing digital y desarrollo de producto; su hermano, Jonathan Svetskin, está al frente de la parte financiera, y Melanie Roshenek comanda el área de Ventas.