Motivar a los colaboradores, un 'must' del liderazgo efectivo

"Lo que bastaba hace 10 o 20 años para hacer algo 'grandioso' ya no es suficiente. Para sobrevivir y crecer en el futuro, las organizaciones deben construir un great place to work for all", señala Michael Bush, CEO de Great place to work y autor de Great place to work for all.

Cada año, la compañía encuesta a unos 4 millones de empleados en más de 6000 empresas, tanto pymes como grandes firmas, de diferentes sectores de actividad, de 58 países. "Hemos acumulado un tesoro de información sobre la experiencia de los trabajadores cuando su empresa es un great place to work y sobre cómo los líderes pueden construirlo", indica Bush.

A través de este libro, el autor asegura que la nueva frontera empresarial se basa en mejorar los resultados desarrollando hasta la última gota del potencial humano y comparte los resultados de su experiencia en cuestiones de liderazgo exitoso. "En la economía emergente, los best workplaces deben trabajar con nuevas formas y nuevos comportamientos para crear una cultura sobresaliente para todo el mundo, sin importar quiénes son o qué hacen para la organización". Bush fue presidente de 8 Factors, CEO de de Tetra Tech Communications y CEO de Clark Sustainable Resource Developments.