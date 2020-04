Los sesgos de género en las pymes de la región

Existen concepciones sobre qué se espera de cada género, qué roles y responsabilidades se les asignan, promoviendo una división sexual del trabajo. Estas normas sociales orientan los programas educativos, culturales y las políticas desarrollo en el mercado de trabajo. La cultura incide en el ámbito corporativo y en el desarrollo profesional.

En América latina persisten comportamientos que impactan en el ámbito corporativo y obstaculizan las posibilidades laborales de las mujeres. El imperativo del cuidado estético presiona a las mujeres y ellas deben cumplir con requisitos, muchas veces implícitos, en los puestos de trabajo.

La idea compartida de la "caballerosidad" se traduce en el ámbito laboral en una protección que puede resultar excesiva y no solicitada. Estas acciones pueden contribuir a generar el imaginario de que las mujeres no quieren hacer determinados trabajos, cuando en realidad son sus pares quienes intentan evitárselos para "cuidarlas". A nivel gerencial, puede derivar en la no contratación de mujeres para cubrir puestos históricamente masculinizados.

Otro sesgo común tiene lugar durante las entrevistas. Las preguntas personales destinadas a las mujeres suelen estar vinculadas a su capacidad de maternar y a cómo esta situación puede ser conciliada con una carrera. Pensar a las mujeres primero desde su capacidad reproductiva y luego desde sus posibilidades productivas opera como un factor negativo.

En América latina hay una cultura compartida de ciertos patrones de comportamiento. Al mismo tiempo, existen diferencias culturales al interior de cada país que deben ser tenidas en cuenta al conformar equipos de trabajo con personas de distintas nacionalidades.

Lo que para algunas personas puede ser normal para otras puede resultar incómodo. Para evitar problemas en la comunicación es necesario tener presente la variable género/cultura al momento de interactuar con grupos diversos.

La política laboral corporativa debe generar las condiciones para eliminar los sesgos de género en los procesos de contratación, promoción y en el desarrollo diario. Es clave contar con personal sensibilizado en género y diversidad que esté preparado para hacer frente a los retos de un mundo multicultural e inclusivo.