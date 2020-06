"Las pymes están inmersas en una crisis mucho más profunda que la que vivimos en 2001"

En un año particularmente difícil, las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales estuvieron obligadas a reinventarse en los últimos tiempos, enfrentan múltiples desafíos. En 2009, Adriana Alicia Rodríguez fundó Almaluz, un sello editorial que abarca temáticas en Ciencias Sociales, Geopolítica, Literatura, Infantil y Autoayuda. Y, con el foco puesto en construir puentes entre pymes que las ayuden a superar las barreras que limitan su crecimiento y potenciar el liderazgo femenino, comanda la Mesa Nacional de Mujeres Argentinas por las Pymes.

¿Cómo analiza la situación que viven hoy las pymes en la Argentina?

La situación de las pymes se presenta muy crítica. Sobre las pymes recae la carga y la responsabilidad de continuar abonando salarios a los empleados, pago de aportes y contribuciones, declaraciones juradas de IVA, alquileres de local, pago de servicios y con el problema de carecer de ingresos desde hace más de tres meses.

Existe un retraimiento del consumo. Al margen de que muchas pymes se encuentran abiertas, las ventas que realizan no alcanzan para mantener los costos y el sostenimiento de las mismas. Las pymes vienen soportando y trabajando a pérdidas, están inmersas en una crisis mucho más profunda que la que vivimos en 2001, con un futuro desolador. Y lo peor, no se sabe hasta cuándo. La crisis provocada por la pandemia del Covid-19 vino a profundizar la crisis que venían teniendo las pymes desde hace más de cuatro años.

Los factores de la cuarentena han repercutido en nuestras empresas en un modo muy severo, dado que las alternativas se han visto reducidas en algunos rubros en un 90% (ejemplo zapatos, textil, gráfica, entre otros).

¿Cómo está afectando la crisis al sector de industrias culturales?

En el sector de las industrias culturales ha sido muy fuerte el golpe, dado que teatros, cines, radios, la industria musical, de contenidos, centros de estudios, editoriales no encuentran perspectiva alguna y la gran mayoría ha decidido cerrar. El sector de los Centros Culturales también tocó fondo y no se reactivará, con suerte, hasta 2021.

Los emprendedores de medios digitales, radios online, por ejemplo, sector más dinámico de la Economía Naranja y proactivo en la transformación digital, no cuentan con ningún tipo de apoyo. Se vive como el castigo de emprender de manera independiente, un problema estructural que la Argentina debe atender.

Las pymes ya venían de un proceso de deterioro y abandono por parte de las políticas públicas que no han podido lograr el diálogo y la colaboración para que el corazón pyme no muera en la Argentina, solo esperamos acción inmediata con protocolos a la altura de cada rubro.

¿Qué perspectivas tiene para el mediano plazo?

La perspectiva a mediano plazo es solo intuitiva e incierta, y con mucha frustración de no despegar. Las pymes confiamos en los planes productivos del Gobierno pero los proyectos de reactivación, incluyendo la problemática Covid-19, no fueron efectivos. Los planes de reorganización, ejemplo, si la empresa o negocio paga o no alquiler, las expensas deberían aplicar un descuento a los efectos de brindar aire a la subsistencia de las mismas. Al no existir planificaciones y estar esperando las decisiones de avance, las expectativas se diluyen. El mediano plazo se plantea más difícil.

Las pymes se encuentran en un dilema: seguir en la agonía de soportar pérdidas y endeudarse cada día más a la espera de que se levante la cuarentena y termine la pandemia del Covid-19, o cerrar las persianas antes que las deudas sean impagables.

¿Qué medidas se podrían/deberían impulsar desde el Gobierno para potenciar/ayudar al sector?

Las medidas serían de emergencia, existe el Ministerio de la Producción, que debiera ya tener muchos proyectos de convivencia de reactivación productiva con el Covid-19.

Postergación inmediata del comienzo de pago del Plan Moratoria Pyme, dada la situación actual.

Escalabilidad por tramo Pyme en impuestos a las ganancias, dado el rubro, y la situación real actual de cada empresa.

El transporte para los empleados: que los clientes puedan movilizarse a los efectos de volver gradualmente a una futura normalidad, previendo protocolos de cuidados intensivos.

Valor dólar que no pueda impactar en el 100 % del mismo sobre los productos.

El Gobierno debería tomar alguna medida económica para el día después. Para lograr la reactivación del sector, que es el motor del país. Ya tendrían que estar informando a la sociedad el plan de reactivación económica y productiva. En estos meses se estuvieron otorgando préstamos y beneficios a empresas y sectores vulnerables que solo sirven para paliar la situación en forma momentánea. Pero ello es inviable a largo plazo. Para salir de la crisis hay que apostar a la producción y al consumo, y pensar de una vez por todas de hacer un plan integral para un desarrollo industrial. El Estado tiene que otorgar facilidades y préstamos a empresas para poder reactivar la producción y la creación de nuevas fuentes de empleo que se han perdido en este tiempo.

¿Cuáles son las principales preocupaciones que aquejan a las pymes?

La principal preocupación es lograr sostener las fuentes de trabajo mediante el pago de salarios y el mantenimiento de los locales. La falta de reactivación del consumo provoca inestabilidades recíprocas. No olvidemos que en las pymes la relación dueño empleado es mucho más estrecha y, hasta diría, familiar. Muchas pymes no pudieron acceder a los programas otorgados por el Gobierno Nacional, por varios motivos, y las que pudieron acceder dichos fondos fueron insuficientes para sostener la infraestructura.

Muchas pymes con mucho dolor se vieron forzadas a cerrar las persianas de sus negocios al no poder hacer frente al pago de salarios y deudas.

En medio de esta situación no sólo tuvieron una baja de ventas, sino que se vieron inmersos en una situación en la que se ha cortado la cadena de pagos, con cheques rechazados, clientes incobrables, proveedores exigiendo el pago de deudas bajo condición de no entregar mercaderías.

¿Qué se está trabajando hoy desde Mujeres Argentinas por las Pymes?

Desde nuestra Mesa Nacional de Mujeres por las Pymes hemos solicitado la extensión de la prórroga en los vencimientos de las cuotas del plan de la Resolución General de AFIP N° 4667/2020 para registrados en mipymes y entidades sin fines de lucro hasta que se normalice la actividad económica a causa de la cuarentena. Asimismo, hemos solicitado la extensión de la suspensión de embargos.

¿A cuántas mujeres empresarias representa la organización?

La Mesa Nacional de Mujeres Argentinas por las Pymes representa a mujeres empresarias, de comercio, monotributistas, emprendedoras, comunicadoras, autónomas, entre otras. Seguimos creciendo y adhiriendo distintas agrupaciones en red, con el mismo espíritu de nuestra naturaleza, alcanzar la máxima representación en todo el país.