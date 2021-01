Lanzan la primera red social de finanzas exclusiva para mujeres

Los números son alarmantes. Existen más de 1000 millones de mujeres que no tienen acceso a una cuenta bancaria ni a educación financiera. Según el Banco Mundial, solo el 51% de las mujeres tiene una cuenta en el banco, el 12% ahorra y el 20% dispone de crédito. Los datos fueron compartidos por Sabrina Castelli, la emprendedora que se propuso achicar este gap. Lo hace desde Mujer Financiera, la firma dedicada a la inclusión financiera con cuya academia online lleva capacitadas a más 20.000 mujeres, y con la que lanzó recientemente Felicity, la primera red social de finanzas exclusiva para mujeres.

Castelli es contadora y licenciada en Administración, graduada con honores en la Universidad de Buenos Aires. Dictó clases de Administración Financiera y Comercialización durante cinco años en la facultad y trabajó por más de 12 años en compañías multinacionales en el área de Finanzas y Ventas hasta que a sus 31 años se animó a emprender en Mujer Financiera.

Sabrina Castelli, fundadora y CEO de Mujer Financiera.

En septiembre presentó Felicity en formato beta y ya tiene más de 7000 usuarias. La plataforma cuenta con información sobre educación financiera, una comunidad propia y la herramienta PFM (manejo de finanzas personales), entre otras opciones para obtener información personalizada sobre finanzas, según el perfil.

Además, tiene una sección Mis Cuentas, donde se pueden registrar los ingresos, gastos y ahorros sean de las finanzas personales, familiares o del emprendimiento. Esta sección les permite a las mujeres ver el impacto real que tiene la educación en la economía del día a día y las ayuda a tomar las mejores decisiones.

¿De qué se trata Felicity?

Luego de capacitar a más de 20.000 mujeres de diferentes países de Latam, desarrollamos un modelo de perfilado de datos que nos permite identificar cuál es el contenido de educación financiera que mayor impacto tendrá en la economía de nuestras usuarias. Es por ello que, a través de Felicity, ellas acceden a contenidos personalizados. Próximamente, también podrán acceder a servicios financieros porque durante 2021 vamos agregar un marketplace. Nuestra misión es ayudar a las mujeres a acceder a educación financiera y a servicios financieros para convertirse en mujeres financieramente independientes y con ello generar mayores oportunidades de progreso económico y social.

¿Por qué apostó por este tipo de negocio?

Muchas veces me preguntan por qué fundé una compañía de finanzas para mujeres y a mí a me gusta responder "¿Y por qué no?". El 65% de las decisiones de compra en el mundo son tomadas por mujeres. Y existen más 1700 millones de personas sin bancarizar, de las cuáles el 65% son mujeres que no pueden acceder a productos financieros ni a educación financiera. Por mi experiencia, sé lo que significan esos números en la vida de una familia y es por eso que me obsesioné con este problema y decidí crear una empresa que brinde una solución a esa situación.

Respecto de la importancia de construir productos con foco en género, hemos comprobado los casi 3 años que llevamos con Mujer Financiera que cuando las mujeres toman control de su futuro financiero, sus efectos repercuten en toda su familia, su comunidad y la sociedad en general. Incluso existe abundante evidencia de que, cuando las mujeres se empoderan financieramente, son más proclives a invertir en educación, alimentación y salud para sus familias. Lo cual resulta fundamental para romper el ciclo de la pobreza, reducir desigualdades sociales e impulsar el crecimiento económico.

Felicity, la primera red social financiera exclusiva para mujeres.

¿Cuáles fueron las principales trabas que encontró en su trayectoria emprendedora?

En primer lugar, cuando entendí que la clave era la tecnología para desarrollar una solución que pueda dar solución a millones de mujeres el principal problema fue que yo no sabía escribir ni una línea de código y tenía que buscar un partner que pueda tomar el desarrollo de la app. Tuve algunas experiencias que no fueron buenas, pero cuando encontré un desarrollador que entendió lo que necesitábamos, logramos avanzar rápido y tuvimos el MVP listo en tres meses. En el medio me tuve que capacitar mucho para poder tomar buenas decisiones en términos de equipo de tecnología.

Otra traba fue que, al principio, muchas personas me cuestionaban la idea, o el hecho de que fuera la única fundadora y mujer. Sin embargo logré armar un equipo que me permitió traccionar, validar mi idea de negocio e impactar en la vida de más de 70.000 mujeres a través de nuestros contenidos de educación financiera. La clave fue hacer contenidos de calidad, armar equipo y medir lo que hacíamos para poder evaluar cuáles eran las acciones que mejores resultados generaban.

¿Cuál sería, si tuviera que elegir uno, aquel momento de inspiración para motorizar el negocio?

Cuando tenía 9 años mi padre falleció, mi hermana tenía 8 días y mi mamá en ese momento era ama de casa. No tenía acceso a una cuenta bancaria y mucho menos a educación financiera. Sumado a ello el dinero que recibió por el seguro de vida de mi padre lo puso en el banco y 5 años después en el 2001 en la crisis más grande de Argentina nuestra familia perdió todos nuestros ahorros. Desde chica entendí la importancia de entender cómo funciona la economía, por eso decidí estudiar carreras relacionadas a ello. Cuando empecé a investigar el tema, me di cuenta de que la historia de mi familia era tan solo una historia dentro un millón de historias de otras mujeres no solo de la Argentina, sino de alrededor del mundo. Por eso decidí crear una empresa que les permita a las mujeres acceder a educación y servicios financieros para su bienestar y el de sus familias.

¿Dónde opera?

Hoy, el 80% de nuestros clientes son de la Argentina y el 20% están distribuidos en diferentes partes del mundo.

¿Qué proyección de crecimiento tiene para 2021?

Llevar la plataforma a otros países de Latinoamérica, así como consolidarnos en España, ya que es uno de los países dónde más tracción tenemos. Además queremos llegar a 100.000 usuarios e incorporar el marketplace de servicios financieros dentro de la app para acercar los productos y servicios de bancos y fintechs a nuestras usuarias. Y a lo largo del año vamos a continuar desarrollando nuevas funcionalidades para hacer crecer nuestro producto y la comunidad de mujeres que tenemos.

Vamos a implementar un modelo de impacto social donde, por cada suscripción, paga de nuestra app nosotras vamos a donar una suscripción a una mujer que no se encuentra bancarizada para que pueda acceder a educación y servicios financieros. De esa forma nuestra comunidad no solo va a aprender de finanzas con nosotras sino que también va a poder ayudar a otras mujeres a convertirse en mujeres financieramente independientes.

¿Cuál es el diferencial de su negocio?

Si bien existen muchas herramientas para anotar los gastos, ninguna de ellas tiene un enfoque en género y te permite además acceder a contenidos de educación financiera acordes a tu perfil! Además tenemos contenidos desde lo más básico como ser el paso a paso de cómo empezar a ahorrar o invertir en un Fondo de Inversión hasta inversiones más complejas como ser la compra y ventas de acciones o criptomonedas.