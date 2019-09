La influencer que hizo del

Melina Belluzzo se considera una emprendedora nata. Al frente de Experimento Casa, una firma dedicada a brindar talleres de carpintería que fundó en 2013, empezó a acercarse al oficio cuando tenía 17 años.

"Desde siempre me dediqué a la carpintería en varias ramas, produciendo, vendiendo, armando stands y espacios comerciales. Hoy doy clases y coordino el taller", comparte esta joven que, en 2010, empezó a escribir un blog dedicado a decoración y DIY (do it yourself).

"Las bases de Experimento Casa están en disfrutar el oficio y hacer disfrutar a quienes nos visiten, ayudándolos a sentirse capaces de crear con sus propias manos", sostiene esta emprendedora que, cuando empezó su primer curso, todas las herramientas con las que trabajaba entraban en un cajón plástico. "Todo se compartía y muchos alumnos traían sus herramientas también. El espacio donde daba las clases en ese momento lo alquilaba por comisión, así no tuve que invertir en un lugar o en un alquiler fijo (teniendo en cuenta que los ingresos tampoco eran fijos)".

Por esta razón, Belluzzo resalta que no hubo una inversión inicial. "Fue tirarse a la pileta y empezar con lo que había, el resto fue llegando de a poco y con esfuerzo".

Entre los principales aprendizajes que le dejaron sus primeros años como emprendedora, Belluzzo destaca la importancia de haber superado trabas como el desorden, la impaciencia y la indisciplina. "Llega un momento en donde, si querés que un negocio funcione, tenés que ser ordenada, disciplinada y muy paciente para disfrutar de algunos resultados que solo se ven a largo plazo. Cuando empecé no era ni ordenada, ni disciplinada".

El 100% de la venta de los cursos hoy se hace a través del carro de compras de su página web. "Actualizamos las fechas mensualmente y los interesados pueden ver toda la info e inscribirse ahí mismo", detalla.

"Actualmente brindo también capacitaciones fuera de mi taller, en alianzas con marcas. Cetol fue una de las primeras que confió en mí. Con ellos no solo doy cursos en su espacio en Belgrano, sino que ahora también recorremos pinturerías", concluye.

Para este año, entre otras, la meta estará puesta en cortar cintas de un nuevo espacio nuevo, en un PH en el barrio de Núñez que está acondicionando.