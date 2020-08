La crisis generada por la pandemia afectó a las pymes de manera especial. Aunque es cierto que el gobierno nacional tomó algunas medidas paleativas como los ATP o créditos blandos, las agremiaciones empresarias señalan que los problemas que los aquejan se agravan y que es necesario tomar medidas de fondo.

Silvio Ferraro, presidente de la Cámara Pyme de Pilar, marca las limitaciones que tuvo la ayuda gubernamental y pone el acento en que es lo que las empresas necesitan.

- ¿El Gobierno cometió errores?

Más que errores hubo inacción. Se hicieron cosas a favor de las pyme, como los ATP o los créditos a tasa subsidiada, pero hubo obstáculos. Los bancos terminaron entorpeciendo la mecánica para obtenerlos. Todo ese paquete, que iba a reforzar a las pymes para pagar sueldos, en gran medida no existió. Es cierto que los ATP ayudaron, pero en algún momento todo esto lo vamos a tener que pagar. No directamente, pero por algún lado todo ese gasto público deberemos afrontarlo, sea a través de impuestos o por devaluación. Porque las empresas generadoras de bienes, de servicios, de insumos son las que bancan toda esta estructura de gasto público.

- ¿Qué otras cosas podría haber hecho el Gobierno?

Primero dar señales positivas a los inversores. El tema Vicentín fue una señal más que negativa. Otro es un tema remanido, pero la carga impositiva que tenemos es impresionante. Nos pusimos a analizar y encontramos más de 150 impuestos aplicables a las pymes. Hay impuestos que fueron instaurados por única vez y por excepción y no los sacaron nunca más, como el impuesto al cheque. Porque hay una voracidad recaudadora para mantener a ese elefante blanco que es el Estado. Entonces el más importante error pasa por ahí.

- ¿Qué medidas urgentes hay que tomar en este contexto?

Primero que nada se necesita bajar la carga impositiva. Algo que lo venimos pidiendo desde hace muchísimo tiempo, pero que en este contexto se hace más que necesario. Esto genera una paradoja, el gobierno necesita dinero, recursos, pero el ahogo que sufrimos es mayúsculo. Hay pymes que hace cinco meses que están paralizadas, no facturaron ni un centavo. Son situaciones insostenibles. Otro tema importante es favorecer el empleo. Prohibir los despidos, por ejemplo, no soluciona nada porque el que no puede pagar, no puede sostener ningún empleo. Otros puntos son bajar las cargas sociales y ponerle freno a la litigiosidad laboral.

- ¿Cómo está la situación de las pymes en Pilar?

Desde lo industrial, la región se abrió bastante. El parque industrial de Pilar, por ejemplo, trabaja casi a pleno. Aunque las empresas todavía no están a su máxima capacidad, están trabajando. Esto hace que el empleo funcione bastante bien a nivel industrial. Pero los comercios, que ya trabajan con protocolos como toda la provincia en cuanto a la posibilidad de aperturas, pero las ventas están con caídas del 50 a 60% ya desde niveles muy bajos previos porque veníamos de una crisis de varios años de estanflación. Creemos que muchas pymes no volverán a abrir y habrá un aumento del desempleo.

- ¿Para que hay que prepararse para la pospandemia?

Hay que estar preparado para reconstruirnos, para readaptarse a la "nueva normalidad". Creo que van a cambiar varios paradigmas. El teletrabajo llegó para quedarse. El análisis de costo va a ser mucho más fino, más exacto, porque las empresas ya no van a poder soportar la ineficiencia. Los aumentos de precios por la inflación ya no va a servir como escape para tapar esa ineficiencia.