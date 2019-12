Emociones de los colaboradores, vitales para el éxito de la pyme

Lo primero que les pregunto a las organizaciones cuando intervengo es dónde están paradas, qué es lo que buscan y qué es lo que necesitan.

Una empresa pyme es similar a una compañía familiar por el tipo de relaciones de cercanía que establecen sus colaboradores. Siempre hay uno de ellos, en las actividades que hacemos, que no se termina abriendo, que quiere tirar para otro lado, porque tiene dudas, miedo y es inseguro al momento de tomar un decisión.

Esta situación ocurre con frecuencia en las empresas familiares. Se da mucho entre hermanos, especialmente, porque uno de ellos no quiere ser menos que su otro familiar que está al lado, entonces las emociones operan por encima de las decisiones racionales que hay que tomar.

RECURSOS HUMANOS

Para poder manejar todas estas emociones que, a la larga, pueden llevar a conflictos difíciles de resolver y que impacten en la productividad, es bueno tener un área destinada a los recursos humanos.

Su función, entre otras, es vital en la pequeña y mediana empresa dado que su responsable es quien va a trabajar para que todos los colaboradores de la compañía sean y se sientan valorados, al tiempo que tengan una contención, es decir, un espacio en el que sean escuchados.

Las pymes y las empresas familiares que terminan cayendo es porque no tienen un área de recursos humanos formada o la tienen pero no está suficientemente activa.

Para que estas compañías puedan subsistir, este área tiene que estar en pleno funcionamiento y siempre en contacto con los dueños.

Las áreas de recursos humanos son mediadoras. Siempre en un equipo humano tiene que haber un mediador, es decir,un sostenedor que acompañe la misión y la filosofía de la organización.

UN ERROR COMÚN

Por otro lado, suele ocurrir que las pequeñas y medianas compañías empiezan sin un plan de negocios pero les va bien y siguen adelante sin desarrollar una visualización del futuro. Tienen un sueño pero no lo tienen escrito, no lo tienen explicitado en el aquí y ahora, no lo tienen proyectado. Asimismo, tampoco se plantean objetivos diarios.

En coaching trabajamos con herramientas para llegar a un resultado. Y esta es una herramienta muy útil para una pyme. Es importante que una empresa tenga un plan armado, objetivos, valoraciones periódicas de su proyecto.

Cada tres meses se tiene que evaluar el rumbo, los logros, los resultados y los desafíos.

Aquellas empresas que no cuentan con un área de Recursos Humanos ni tienen un asesor en temas gerenciales, pueden contratar a un consultor externo. Pero es vital que este aspecto esté contemplado en toda empresa que quiera ser exitosa y también feliz.

A continuación, detallo cuáles son los principales puntos a tener en cuenta para los emprendedores y pequeñas y medianas empresas:

LA MISIÓN:

Tener en cuenta a dónde quieren llegar y la visión de cómo se ven en el futuro; y con quiénes se ven en el emprendimiento.

NO TRABAJAR SOLOS:

Sino hacerlo en conjunto porque es la mejor manera de motivarse y proyectar.

TENER TRES PATAS QUE SEAN:

Marketing y Comunicación, Recursos Humanos (o consultor externo) y alguien que invierta. Si sabés para dónde vas, con los recursos, con misión y visión se llega lejos.

ALGUIEN QUE INVIERTA:

Es importante tener a alguien que invierta que esté afuera del proyecto o de la idea.

ESTRUCTURAS:

En los emprendimientos hay que tener estructuras. Es clave no tener las cosas en el aire.

COMPAÑÍA:

Resulta muy difícil que una persona que emprende sola llegue lejos (a menos que cuente con mucho dinero).