El tambo sustentable que exporta a la Unión Europea

Corría 1981 en Espinillo, provincia de Entre Ríos, cuando, tras hacerse cargo de 220 hectáreas heredadas, el matrimonio conformado por Jorge López Candioti -que había trabajado muchos años en la administración de campos y estancias, como uno de los directivos de Bunge & Born- y Minerva Avataneo fundó Establecimiento La Rosalía, el tambo que en 2018 generó $ 38 millones y que espera cerrar el año con una facturación de $ 70 millones.

"Mis padres decidieron darles un enfoque productivo a las hectáreas y el objetivo siempre fue producir leche. Luego fueron comprando campos, llegando a las 611 hectáreas. La primera inversión fue vender las vacas de carne que tenían en las hectáreas heredadas para, con esa plata, comprar vacas de ordeñe. Es decir, fueron 150 vacas de carne y con esa venta se compraron 80 vacas lecheras", comenta Laurentino López Candioti, hoy director General de la compañía que produce unos 370.000 litros al mes y cuenta con una media de 500 vacas.

En los primeros años, la familia tenía una producción menos intensificada y la principal limitante era la alimentación del rodeo para explorar producciones altas. "Los bajos precios de la leche no permitían comprar mucha comida y estaba limitando lo que se podía producir en el campo. Las tecnologías disponibles no nos permitían crecer en cantidad de vacas porque no podíamos garantizarles la comida suficiente", recuerda López Candioti, un ingeniero agrónomo de 36 años.

Con el paso del tiempo y la incorporación de tecnologías, como la siembra directa, la familia pudo aumentar la producción de forraje y granos.

La compañía exporta leche a la Unión Europea (UE) y otros países desde 2013. "Somos el primer tambo del país que tiene la certificación para llegar a la UE. Es decir que cualquier empresa láctea que pueda exportar a esos mercados necesita nuestra leche certificada. A través de nuestro cliente principal, que es San Ignacio, que produce dulce de leche con nuestro insumo, llegamos a los 19 países en cuatro continentes que exporta, incluyendo el queso azul a Rusia".

Es decir, la producción de La Rosalía llega a mercados como Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú (dulce de leche y queso azul), México, Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Reino Unido, Alemania, Suiza, Israel, Kuwait, Bahrein, Filipinas, Japón y Nueva Zelanda (dulce de leche). "Un proyecto es vender helados de Freddo con nuestra leche en Panamá, donde tienen normas estrictas, parecidas a las de la Unión Europea", adelanta.

De cara a lo que resta del año, la empresa busca ampliar la exportación a otros países que exigen la misma certificación con la que ya cuentan. "El objetivo es también incrementar la producción de leche para el mercado interno, donde hoy destinamos el 40% de lo que se produce. Creemos también que el valor de nuestro producto, por la calidad del mismo, tiene que tener un precio diferencial y en eso estamos. Aspiramos a producir unos 15.000 litros de leche por día, aumentando las vacas pero, principalmente, la producción individual a partir de mayor confort animal. Hoy producimos 12.000 litros diarios", dice López Candioti, quien adelanta que está a la búsqueda de otras certificaciones, como producir leche orgánica.

Este año, la firma inauguró paneles solares y, gracias a ello, se convirtió en el primer tambo de energía eléctrica autosustentable de toda la provincia. Para eso, demandó una inversión de más de $ 5 millones para la compra e instalación, dentro de un estimado de $ 30 millones que destinará en el emprendimiento este año. Además se colocaron cámaras online real time para transparentar procesos.