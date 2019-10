El mercado de la moda potencia las ventajas del e-commerce

Las marcas tienen algo claro: los productos relacionados con moda y belleza son la categoría número uno en las ventas online en todo el mundo y las cifras aumentan sin parar. De hecho, en nuestro país los e-commerce de moda crecieron un 17% en el 2018 y, según el último reporte de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el rubro indumentaria es la segunda categoría más comprada por internet.

En este marco, ya no basta con tener presencia donde están las audiencias sino que es crucial incorporar las nuevas herramientas digitales para no quedar obsoleto.

"El nuevo comercio electrónico estará marcado por la presencia de Chatbots cada vez más "humanos" que ofrecerán un asesoramiento en extremo personalizado; Video-Chat para interactuar cara a cara con los consumidores, ver demostraciones de productos o hacer consultas; Screen-Sharing y Co-browsing donde empresa y cliente podrán compartir pantalla en línea en caso de que se presente una dificultad en el proceso de compra; y la personalización, que será esencial para crear experiencias de compras basadas en las preferencias, gustos e intereses de cada cliente priorizando la rapidez", precisa Georgina Kenny, Directora de Zense Digital Marketing.

Kenny, que es profesora en Digital House y consultora de Imagen (Fashion Institute of Technology State University of New York), agrega: "Para esto, habrá que sumar herramientas como la Inteligencia Artificial y el Machine learning que permiten identificar e interpretar patrones de comportamiento del consumidor, tendencias y afinidades para poder proveer a los clientes sus deseos y colmar sus expectativas".

La experta menciona que la Búsqueda por Imágenes (para hallar un producto similar al encontrado en la web), por Voz y la Realidad Aumentada y Virtual (que permiten crear experiencias inmersivas para generar una conexión emocional con la marca), serán otros de los tantos ítems que habrá que incorporar. Eso sí, las empresas tienen que adoptar las tendencias en la medida en que sean congruentes con su identidad y valores de marca. "Si una marca es vanguardista, moderna y apela a un segmento joven, no puede estar atrasada en lo que es incorporación de nuevas herramientas digitales. La mejor manera es estar conectada con sus clientes (a quienes hoy denominamos "prosumidores" dado que crean identidad de marca, generan contenido e interactúan con las marcas), y su agencia de marketing digital, la cual debe estar integrada por un equipo digital en constante aprendizaje.

"La mejora en los buscadores y la simplificación en la concreción de una transacción abre un mundo más amplio, porque lo virtual comienza a penetrar en sectores de la población de rangos de edad mayores. Además, la experiencia en compras en línea está mejorando gracias a nuevos métodos de pago electrónicos más simples que permiten que el público no bancarizado acceda a la compra", aclara Fernando L. Diaz Baylon, presidente ejecutivo de Aper, empresa argentina dedicada a dar soluciones tecnológicas.

La omnicanalidad es otro término que suena fuerte. "Hace referencia a la idea de que el cliente está en el centro e interactúa con las marcas en los momentos y mediante los canales (online u offline) que quiere. Lo relevante es que la marca se muestre como un todo disponible allí donde sea que se la busque. En esta línea, es probable que para los clientes se empiecen a perder los límites entre el online y el comercio físico. Simplemente al comprar querrán "ver" el producto, probarlo y sentirlo. Puede pasar que concurran a la tienda y desde ahí mismo hagan la compra online", revela Pablo Katcheroff, Director de TRES FAROS, agencia de e-commerce y marketing digital".

Y hay más. "Una de las principales tendencias a futuro es el rol destacado que cobra el celular. Los dispositivos móviles empoderaron como nunca a los consumidores que hoy esperan conseguir lo que quieren de forma inmediata y sin esfuerzo. En productos de maquillaje, no solo las búsquedas online crecieron, también crecieron las búsquedas por celular (mobile), que hoy representan un 73%. Además, los celulares son el punto de acceso para hacer compras por Internet. De hecho, el 78% de los argentinos afirmó haber hecho una compra online desde su teléfono en el último tiempo. Pero el celular no es solo un canal de venta sino que es una gran vidriera para atraer clientes a la tienda física", expone Hernán Giambastiani, Director Comercial para Industria de Consumo Masivo de Google Argentina.

El especialista cree que, en materia de innovación, la realidad virtual hace punta ayudando a los consumidores a realizar sus compras, potenciadas por los dispositivos móviles. "Ya existen varias marcas que están desarrollando propuestas en VR, por ejemplo la aplicación L'Oreal Makeup Genius, que permite probarse maquillaje de forma virtual enfocándose con la cámara del teléfono. Este tipo de propuesta le permite al consumidor "vivenciar" cómo quedaría un make up sin necesidad de ir físicamente hasta la tienda. Este tipo de modelo es replicable con otros rubros y productos como podría ser un vestido, un corte de pelo, etc.", acota Giambastiani.

Y concluye: "el video online también es un pilar fundamental. De 2014 a 2018, el número de canales de Moda y Belleza en YouTube aumentó más de 6 veces, generando miles de millones de visitas solo en el último año. En este contexto, las marcas necesitan desarrollar estrategias como la última campaña de Maybelline en dicha página.

Con el objetivo de acercarse a los consumidores actuales y potenciales de una manera innovadora, esta firma desarrolló una estrategia 100% en videos: tres creadoras de YouTube (Niki, Shei y Sol) fueron elegidas para ser las protagonistas de BeautyTubers, una comunidad con el propósito de responder a las consultas más frecuentes de las fanáticas del make-up.

Desde su lanzamiento, la campaña registró un aumento del 573% en la cantidad suscripto es en el canal de la marca. Y la visualización de los tutoriales se incrementó un 270%, llegando a 1.8 millones de minutos. El feedback también fue positivo: 98% fueron reseñas positivas. El éxito de la estrategia y la expectativa de los usuarios por seguir consumiendo estos tutoriales impulsó a la marca a continuar con la campaña.