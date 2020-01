El emprendedor detrás del torneo de polo más importante del mundo

We are sports es hoy quien comercializa el Abierto Argentino de Palermo, el torneo de polo más importante del mundo. Tiene una estructura flexible con 5 personas de base que llega 18 en eventos. La empresa se creó con una inversión inicial de u$s 100.000. Sus primeros clientes fueron Juan Martín Fernández Lobbe, ex capitán de los Pumas, la Asociación de Cricket Argentino y la polista Lía Salvo.

La compañía nació a principios de 2015 y fue fundada por Guillermo Ricaldoni y Franco Longobardi, que venían de trabajar en IMG, la empresa de marketing deportivo más grande del mundo. Como continuidad de aquel trabajo, hicieron el startup de una empresa de patrocinios, consultoría y marketing deportivo.

Oportunidades en el polo: desde la organización de eventos chicos, medianos y grandes hasta torneos abiertos, la Quíntuple Corona…más la representación de polistas de manera individual, más la comercialización en clubes de polo, de los equipos de polo.

- ¿Cómo adaptaron su negocio al mundo del polo?

- El polo forma parte de nuestro negocio. Somos una agencia de patrocinios deportivos. Este año está ampliándose a otras oportunidades fuera del deporte, pero el deporte (polo, rugby, golf, tenis, hockey, etcétera) es nuestro negocio, nuestra marca tiene que ver con eso.

- ¿Cuánto se logra facturar en cada evento de polo estimativamente?

- Se factura en función del tamaño del evento de polo, con lo cual no podríamos comparar un evento de club interno, o inter clubes, con el Abierto Argentino de Polo. Es imposible comparar y en todo caso, cifras prefiero no dar por una cuestión de confidencialidad de nuestros clientes. Todo depende de las buenas prácticas, hay eventos de polo que son de gran prestigio, pero no todo talento deportivo tiene un atractivo comercial. Es necesario generar un producto a través del evento para que sea atractivo comercialmente.

- ¿Cómo está actualmente el marketing del polo?

- Creo que hay un standard en lo que respecta a los equipos de polo de alto hándicap, creo que ha llevado un nivel alto de comercialización. En realidad, las prácticas que se hacen en marketing de polo en equipos están muy bien. Los eventos varían en función del tamaño. El Abierto Argentino de Polo -me animaría a decir- que factura tanto como todo el resto de los eventos de polo de Argentina. Y está bien que así sea, es la mejor expresión de este deporte en el mundo. Es el mejor estadio donde compiten los mejores equipos, los mejores jugadores con los mejores caballos.

"Personalmente lo veo bien - reflexiona Ricaldoni - en el marketing del polo hay empresas chicas, medianas, grandes y hay hasta emprendedores que lo hacen de manera personal y cada uno va tratando de aprender. Creo que las piezas están bien, me gustaría ver más profesionalismo en las diferentes empresas, pero esta es una expresión de deseo y no es el polo solamente, sino en el deporte argentino en general. El camino hacia el que se está yendo está muy bien".

La compañía está sólida, creciendo en los deportes que tienen. Por el momento, no tienen pensado buscar sponsor en futbol, "si alguien lo ofrece, lo estudiaremos y veremos cuales son las garantías y las seguridades que tenemos para desarrollar eso de manera profesional", finaliza.