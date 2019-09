Despachantes de aduana se animan a emprender

Pablo Montero y Patricio San Miguel, entonces dos jóvenes despachantes de aduana de poco más de 30 años, encontraron una oportunidad de negocio en la importación, distribución y comercialización de artículos de limpieza y bazar y fue bajo esa premisa que fundaron Bull Trade a principios de 2018. "Nos parecía que en este sector la oferta era acotada y que era necesaria una renovación", comenta San Miguel.

Los socios, que comandan un equipo de cinco personas, se habían conocido 10 años atrás, cuando ambos trabajaban para un estudio aduanero.

"En un momento, sentimos la necesidad de cambiar de rumbo, crecer y desarrollarnos en otros espacios, y en 2012 Pablo optó por continuar su desarrollo profesional, formando su propia empresa también en el sector de despacho aduanero y yo lo hice con una firma de Transporte y Logística. Hasta que a principios del año pasado se nos presentó la oportunidad de embarcarnos juntos en este nuevo proyecto", comparte San Miguel.

Los primeros pasos no fueron sencillos. "Una vez que elegimos los productos que queríamos importar, tuvimos que esperar dos meses hasta disponer de la mercadería. Nos resultó muy difícil vender un producto que no podíamos exhibir porque, por un lado, no existía en el mercado y, por el otro, aún no lo teníamos en stock", recuerda el emprendedor. Sin embargo, fueron perseverantes. "El Spray Mop es un producto innovador; por eso ahora contamos con clientes en cada provincia y forjamos aliados estratégicos que nos permiten llegar a cada rincón de la Argentina".

Pero la principal traba que tuvieron, sostiene, fue la primera devaluación de 2018. "Hoy en día ya enfrentamos tres devaluaciones, y cada una de ellas significó para nosotros volver a empezar, pero en cada una, un escalón más arriba que en la anterior".

Hoy, distribuyen desde la Ciudad de Buenos Aires a todo el país, cuentan con al menos un representante en cada provincia y venden de forma minorista por comercio electrónico, a través de su web y por MercadoLibre.

De cara a 2020, los socios aspiran a ampliar la gama de productos y proyectan centrarse en la importación de productos que aún no se comercialicen en la Argentina, así como producir localmente artículos de limpieza como líquidos y ceras. "De todos modos, sabemos que nuestro horizonte dependerá, en parte, de las políticas que se apliquen y de la capacidad de consumo que la gente tenga".