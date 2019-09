De la Armada argentina al café de especialidad

La popularidad de la nueva tendencia del café de especialidad ha ido en aumento durante los últimos meses, no solo en Capital Federal, sino también en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, donde Alex Coffee Roasters dio el gran paso instalándose como la primera cafetería de especialidad de la zona.

Juan Ignacio Ferrari es socio fundador y CEO de la marca, un exmiembro de las fuerzas especiales de la armada Argentina (era comando anfibio). Con 30 años de edad, Ferrari vivía en Puerto Belgrano (la base naval más importante de la Argentina) en ese momento y comenzó a sentir que necesitaba realizar un cambio y el mundo empresarial lo atraía. Licenciado en Administración y tiene un MBA por la UTDT, antes de iniciarse como emprendedor, se desempeñó como director Administrativo de una agencia de Marketing y Publicidad, y anteriormente como director Asociado de una Consultora de Negocios y Servicios Financieros.

"Sentía que necesitaba hacer otra cosa. Comencé a interiorizarme en el mundo de los negocios. Siempre me gustó el vino y quería hacer algún proyecto, pero sin embargo cuando me metí en el mundo del café me enamoré", asegura Ferrari, que quería hacer algo en la gastronomía con alto valor agregado.

Por eso, se interiorizó en el mundo de los food trucks y ahí conoció la movida del café; le resultó interesante porque vio un mercado muy parecido al mundo del vino. En 2016, organizó un viaje a los Estados Unidos, financiado por amigos para conocer varios locales famosos que ofrecían café de especialidad y desde ese país se trajo muchas ideas para aplicarlo aquí. Cuando regresó lo primero que hizo fue renunciar a su trabajo, para abocarse de lleno en el mercado del café.

Le contó la idea del proyecto a algunos conocidos y amigos para ver si les interesaba invertir en armar una cafetería de especialidad. Tres de ellos se sumaron y con algo más de 20.000 dólares deciden comprar un food truck. La inversión sirvió primero para hacer una prueba en la Universidad Austral. Allí instalaron el food truck, una máquina, filtros y demás elementos y comenzaron a vender café. Ese fue el puntapié para armar el primer local con la marca Alex Coffee Roster, que es en referencia a que Alex era el nombre del perro que tenía su actual mujer, cuando eran novios.

El proyecto arrancó en 2017, pero el primer local Alex Coffee Roasters se inauguró en marzo de 2018 y, a diferencia de lugares congestionados de cadenas de café como la zona de Palermo, eligió el centro comercial Buena Vista, en San Fernando. En diciembre del año pasado duplicó el tamaño del local alquilando el de al lado, acaba de abrir el segundo local también en zona norte, más precisamente en Santa Bárbara y antes de fin de año inaugurará la tercer cafetería. Uno de los diferenciales que se encuentran en estos cafés es que la mayoría de los empleados son artistas, mayormente músicos y eso les brinda un toque de distinción.

El sistema de franquicias es un modelo que les interesa y la idea es comenzar a franquiciar en el 2020, siguiendo obviamente el modelo que imponen los dueños de Alex. "Nuestra propuesta busca que el producto sea el mejor, pero nos interesa más la experiencia que tienen nuestros clientes en nuestros locales", comenta Ferrari y agrega que: "ya recibimos propuestas de interesados en invertir en el negocio o en abrir un local, no solo en el país, sino en países vecinos, que les gustaría desarrollar la marca en esos lugares".

El primer local abierto factura $ 1,25 millón mensuales y con el segundo inaugurado recientemente calculan la misma facturación mensual; es decir que llegarían a casi 30 millones de pesos por año entre ambos.

"Las expectativas y objetivos son poder cerrar el año con tres locales propios y el centro de distribución funcionando. Para el año próximo queremos iniciar dos unidades de negocios nuevas como son el sistema de franquicias y retail (granos de café molido y capsulas). Un emprendedor sólo, sino tiene quien lo acompañe, no podría llevar a cabo ningún proyecto. Siempre se necesita de quienes lo apoyen en todo sentido y en Alex eso pasó", dice Ferrari.