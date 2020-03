Coronavirus: el 58% de las pymes ya registra una caída en las ventas

Los efectos económicos de la pandemia en la Argentina no tardarán en hacerse notar. De acuerdo a un relevamiento realizado recientemente por la Fundación Observatorio Pyme (FOP), el 58% de las pymes consultadas asegura que el principal impacto negativo se registra en las ventas, especialmente en las empresas de comercio.

Los otros tres impactos relevados tienen una difusión mucho menor: compras 40%, producción 39% y ocupación 33%. "Pero el superior real impacto negativo sobre las ventas con respecto a las otras variables puede comprenderse mejor si se compara el saldo de respuestas entre las impactadas y las no impactadas. Los encuestados impactados negativamente sobre sus ventas son el doble de los no impactados. Mientras que en el resto de las variables (compras, producción y empleo) las pymes y los profesionales independientes no impactados superan a los impactados”, detalla el estudio.

Con un contexto altamente cambiante, es posible que estas proporciones cambien en las próximas semanas, dado que la caída de las ventas en algún momento impactará negativamente sobre la producción y el empleo.

Por otra parte, la evolución del problema con las compras dependerá del grado de internacionalización de la cadena de suministros de cada pyme. Por el momento, el impacto negativo sobre las ventas es más importante en el comercio y entre los profesionales independientes que en servicios y en la industria manufacturera, advierte la FOP.

En un intento por tratar de contener la propagación del coronavirus, las pequeñas y medianas empresas argentinas comienzan a llevar adelante algunas acciones de prevención.

El 92% está tomando varias medidas en función de las características del sector. Por ejemplo, solo el 24% de las pymes manufactureras y el 23% de las comerciales están organizando actividades de home office, mientras que ese porcentaje sube al 55% entre las pymes de servicios y al 46% de los profesionales independientes.

Por el resto, entre el 6% y 8% de las empresas está agregando más turnos para rotar el personal y otorgando vacaciones anticipadas. Entre el 70% y 80% de las pymes y los profesionales independientes adoptaron ya medidas con protocolo de higiene y la inducción de 4 modificaciones de hábitos sociales. Las pymes industriales están además muy activas en la capacitación en prevención, ya que tienen menos posibilidad de implementar el home office.

Menos del 8% no están tomando medidas.

La encuesta del FOP fue realizada entre el viernes 13 y el martes 17 de marzo entre 788 empresarios y profesionales independientes, residentes en AMBA (60%), Centro (25%), NOA (5%), Cuyo (4%), NEA (3%) y Sur (3%).