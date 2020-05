Cómo vender por Internet sin stock

El comercio electrónico está en alza. "En 2019 se vendieron 146 millones de productos, 22% más que en el año anterior, a través de 89 millones de órdenes de compra", indica Gustavo Sambucetti, director institucional de CACE. Sin ir más lejos, el ecommerce en la Argentina registró un crecimiento en facturación del 84% en abril, en comparación con un mes promedio del primer trimestre de 2020. Además, se observa un incremento del 38% en órdenes de compra y un 71% en unidades vendidas, según un estudio de Kantar para la CACE.

El dropshipping, una modalidad de ecommerce, a partir de la cual un retail o marca ofrece productos de otra empresa asociada en su tienda online, gana tímidamente adeptos. "Sería como una versión moderna de la mercadería 'en consignación', con la particularidad de que el producto nunca pasa por los depósitos o locales de quien lo vendió, sino que va directo del fabricante a la casa del cliente", explica Sambucetti.

Cecilia Blanco, responsable de la licenciatura en Comercio Internacional en UADE, añade: "Es una alternativa para operar con productos importados sin necesidad de endeudarse ni de manejar stock ni inventarios". Muchas pymes y emprendedores "estarían ahorrando cantidad de dinero, actuando como conectores entre el que fabrica y el que compra, no requieren infraestructura para el diseño de la logística".

El ecommerce crece en tiempos de cuarentena. No obstante, quienes deseen operar con dropshipping deberán tener en cuenta que la Aduana pondrá un monto y cantidad de producto límite para efectuar la importación. "En el caso de la Argentina, se permiten compras de u$s 3000 máximo y cinco envíos por año. Debe venir por el Régimen de Pequeños Envíos y no superar las tres unidades de la misma especie", puntualiza Blanco.

NetOne Soluciones Informáticas es una firma nacida en 1999, con la visión de brindar herramientas de ecommerce para pymes, de la mano de Damián Massino. "La clave para mantenerse es ir descubriendo las nuevas necesidades y tendencias y, en nuestro caso, lograr convertirlo en productos y servicios prácticos".

En la Argentina, el problema para desarrollarlo más, "habría que ajustar la legislación y la parte impositiva, y difundir el concepto. Lo que falta son fábricas o importadoras con la decisión y la infraestructura para soportarlo", se explaya Massino.

En Grupo Núcleo, una empresa de capitales argentinos, que se especializa en la comercialización y distribución de productos tecnológicos, vieron la necesidad puntual: ayudar a las pymes a dar sus primeros.

"Lanzamos Grupo Sellers, un programa sin costo, que permite que nuestros clientes puedan vender y entregar mercadería a todo el país, a través de su ecommerce, utilizando nuestro inventario y logística. Cuenta con promociones bancarias y cobranza de las operaciones", comenta Mauro Guerrero, presidente de Grupo Núcleo.

Mariano Stempler, de la plataforma de ecommerce Cucumart sostiene que un emprendedor que desea hacer dropshipping puede "comenzar sin inversión de stocks, enfocándose en su proceso comercial; nosotros proveemos la tienda online, los medios de pago electrónicos y el envío de los productos a sus clientes".

Darío Masiuk, presidente de Aerobox Argentina, comenta: "Es un servicio que está andando increíble. Lo abrimos recientemente, pero lo veníamos organizando desde hace tiempo. Compramos el dominio también".

En primera persona

Maximiliano Hinz, Operations Manager, utilizó dropshipping y comenta: "Antes existían herramientas automáticas y gratuitas que organizaban todo. Pero, el mercado evolucionó, sacando la necesidad de tantos intermediarios. Conozco gente que tiene buenos réditos, pero con campañas de marketing muy fuertes".

Asimismo, señala que para crear una tienda online hay que contar con un surtido bien seleccionado, una página web con un sistema de compra sencillo, precios de venta competitivos y buen SEO y SEM.

Agustín Nicolás Diaz Romero, al frente de Global Quickly, una tienda de dropshipping que se especializa en indumentaria, accesorios, objetos de vivienda, hogar y cocina, certifica que la inversión en publicidad es clave. "E invertir en otras aplicaciones para atraer clientes".