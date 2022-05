Esta franquicia ofrece comida peruana de calidad y permite ganar varios millones al año

Ada Loayza es una persona especial, no pasa desapercibida. Con un talento natural para la cocina, antepasados japoneses y especialista en la cultura Nikkei de Perú, decidió estudiar gastronomía en una de las escuelas más prestigiosas de Latinoamérica. Es una chef con todas las letras.

Asia Fusión atiende a celebridades, clientes exclusivos, conocedores del Sushi de calidad y la cocina fusión. Ada capacitó a su equipo para dar una atención superlativa, examinan cuidadosamente cada plato que va a una mesa por si hay que hacer alguna corrección.

Cada cliente es despedido de manera cálida, en la que se pueda medir su nivel de satisfacción y escuchar sugerencias.

El protagonista en Asia Fusión es el cliente, la empresa se esfuerza por superar expectativas y "dar más de lo que se espera".

Leonardo -su hijo- es Licenciado en Administración de empresas y le imprime el toque empresarial al romanticismo de Ada, convirtiéndolo en un negocio sólido y muy rentable.

La familia viene de la industria autopartista, en la que han desarrollado una gran capacidad para formar equipos y seleccionar proveedores. Eso los motivó a ofrecer franquicias, ya que pueden otorgar un servicio de selección de personal y asistencia integral, únicos para sus franquiciados.

El inversor puede acceder a un negocio muy cómodo, está abierto pocas horas y reduce su staff de personal a un solo turno.

Actualmente, es un mercado con muchos actores. Por esa razón, la empresa ofrece productos muy difíciles de ver en otros sitios. También hay una saturación de locales de take away y delivery. Lo hacen porque es más accesible montar un local, el problema de esos lugares es que el cliente no desarrolla una fidelidad con la marca, no experimenta la sensación de sentarse en un lugar lindo, tomar un trago, escuchar música, etc.

Este año la empresa va a otorgar varias franquicias, para lo que se están evaluando las mejores zonas para ofrecer un gran negocio a cada franquiciado.

Año de fundación de la empresa: 2017

Nombre del fundador: Ada Loayza

País de origen: Argentina - Perú

Primera franquicia: 2022



Locales propios: 1

Locales franquiciados: en proceso

Valor de ingreso: u$s 16.000.-



Recupero de la inversión: 14 meses

Facturación anual por local: desde $48.000.000.-

Cantidad de empleados: 6

Manual de operaciones: sí

Entrenamiento del franquiciado: Locales de la marca 15 días previos a la apertura y 15 días de asistencia intensiva post apertura.

Dimensiones mínimas del local: 80 m2

Royalty: no se perciben

Canon de publicidad: 2 % de las ventas, netas de IVA

Contacto: Lic. Pablo Cappa al 113058-0110