los pasos a seguir

SI

- Justificación. Hay que preguntarse ¿por qué necesitamos ampliarnos? Y la respuesta nos tiene que convencer

- Objetivos. Hay que definir las metas cuali y cuantitativas y ponernos plazos.

- Limitaciones. Hasta cuánto podemos invertir en dinero, tiempo y recursos humanos.

- Equipo. La cabeza y la tropa que va a llevar a cabo la ampliación tiene que tener roles bien definidos.

- Financiación. Saber cómo se va a pagar y en cuánto tiempo se va a amortizar la ampliación es clave para que no se funda el emprendimiento completo.



NO

- Soñar. Ser demasiado optimista y sobreestimar los beneficios de la ampliación.

- Falta de método. No trazarse un mapa en la gestión administrativa y financiero.

- Egocentrismo. Creer que podemos solos con nuestro negocio original y su ampliación restará fortaleza a ambos.

- Pasos grandes. Aventurarse a más de lo que podemos puede dejarnos en el camino.

- Minimizar los costos. Tenemos que tener una previsión lo más ajustada a la realidad de los costos, su indexación y del tiempo que tomará amortizarlos.