Cuatro consejos para sobrevivir en la Argentina durante 25 años

MegaTech nació hace 25 años y llegó a ser uno de los mayoristas de informática más grande del país. Y sin embargo, comenzó en 1997 con seis personas en un local de Tribunales en pleno centro porteño y unas pocas computadoras.

El camino no fue para nada fácil. En aquella época donde en la Argentina un $ 1 equivalía a u$s 1, pudimos pagar la inversión inicial con trabajo y esfuerzo durante los primeros dos años. Pero las crisis que atravesó al país nos obligaron a sortear una gran cantidad de obstáculos, empezando por la crisis del 2001, que impactó fuertemente, aunque no logró doblegarnos.

En la Argentina, menos del 5% de las pymes subsisten más allá de los 10 años, y pocas empresas cumplen 25 años con la misma razón social, con las mismas cuentas bancarias y una trayectoria en el mercado reconocida y valorada por sus clientes y proveedores, tal como lo hizo MegaTech.

Frente a ello, y para continuar de pie y seguir en carrera, va una serie de recomendaciones para mantenerse en el mercado creciendo cada día más:

Ser flexible, saber adaptarse y poder reconvertirse. La tecnología cambió mucho a lo largo de los últimos 25 años y frente a ello, muchas de las empresas que existían entonces no están o se reconvirtieron. Como Texas Instruments, IBM, Compaq -hoy HP- o Movicom -hoy Movistar-.

Mirar permanentemente la gestión, monitorear los indicadores económicos y financieros, el flujo de caja: un punto esencial para todo emprendimiento en Argentina, donde la economía puede ser muy inestable y variar constantemente.

Ser estratégico: mirar el árbol y el bosque, no perder de vista la visión, el norte, ni el segmento en el cual la empresa se desarrolla. Estar atento al mundo, sus tendencias y mirar hacia dónde va la tecnología.

Armar un buen equipo de trabajo: no existe una sola persona que pueda hacer todo el trabajo. La gestión del equipo y de los recursos humanos es clave para el crecimiento de una empresa, hay que aprender a delegar, desarrollar al equipo y ser un buen administrador de todos los recursos disponibles.

Siguiendo este camino, desde MegaTech logramos certificar ISO 9001 en el año 2004, apostando a la excelencia y calidad de sus servicios, manteniéndolo a lo largo de estos años. En el año 2015 hizo un split derivando a una nueva compañía el negocio de garantías para hacer foco en la prestación de servicios profesionales IT en el mercado corporativo y la administración pública.

"El trabajo nunca termina y por el contrario el camino probablemente se ponga cada vez más difícil. De cara al futuro, apuntamos a transformarnos y volvernos digitales, con foco, especialización, excelencia y valor agregado. Seguir innovando en los nichos de negocio donde podamos agregar valor, diferenciándonos de la competencia por la calidad de los servicios que prestamos.

En 2021 abrimos una nueva unidad de negocios de Ciberseguridad y Ciberinteligencia; actualmente tenemos alianzas con los principales players del mercado y a partir de ello, buscaremos ampliar nuestro portfolio de productos y servicios.

Por Héctor Lew, Gerente General de MegaTech S.A.