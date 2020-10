Innovación abierta: cómo es este modo de colaboración entre empresas y emprendedores

Hace unos años que las empresas buscan maneras de innovar más agiles y rápidas, ya que la velocidad de los cambios que genera el avance de la tecnología en el mundo de los negocios es cada vez más abrumadora. Así como la disrupción de estos cambios. Al punto, que es posible que pongan en jaque a una industria entera. Vimos el impacto de Airbnb en la industria hotelera, de Uber en la del transporte, Netflix en la audiovisual, WhatsApp en la de las telecomunicaciones, solo por nombrar algunas.

Y no solamente se trata de avances tecnológicos, también de cambios de paradigma en la manera de ver el mundo, de relacionarnos con el entorno, de comprender la importancia del cuidado del medio ambiente y la inclusión social como único camino posible para preservarnos como especie. Lo que genera también cambios en el comportamiento de las personas que impacta en los modelos de negocio, y reconfiguran procesos, canales y mercados.

Para poner blanco sobre negro respecto a lo vertiginoso de estos cambios, veamos algunos números que nos aporta el equipo de Prodem, de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) en un estudio del año 2018. Allí se menciona que "el costo de crear una empresa digital se ha reducido dramáticamente en los últimos 20 años. Y esta evolución no se limita a las tecnologías digitales. Entre 2007 y 2014, el costo unitario de producir un robot industrial ha caído de u$s 550.000 a u$s 20.000; una impresora 3D de u$s 40.000 a u$s 100; un secuenciador de ADN de u$s 10 millones a u$s 1000 y un teléfono inteligente de u$s 400 a u$s 10. Por otra parte, el tiempo de conquistar clientes se ha acortado dramáticamente. Por ejemplo, a la telefonía fija le llevó 75 años conseguir 100 millones de usuarios; a la telefonía móvil 16 años mientras que a Facebook apenas 4 años". Son cifras que apabullan.

Para sobrevivir a esta vorágine, las empresas necesitan dinamizar sus procesos de innovación –ya no alcanza contar con el tradicional departamento de I+D-, y en esta búsqueda encontraron como fórmula la vinculación en forma directa con emprendedores y startups. A esta nueva manera, se la llama innovación abierta o corporate venturing, y se la define no solo como una manera de captar talento, tecnología y nuevos modelos de negocio, sino también, como una forma de colaboración entre empresas y emprendedores.

En Inicia valoramos el trabajo asociativo desde siempre. Tejer redes, construir puentes, establecer vínculos, fueron siempre parte de nuestro ADN. Por ello, con 18 años de experiencia en la promoción y desarrollo emprendedor, vemos en este nuevo esquema de innovación abierta una oportunidad para contribuir a esta colaboración entre gacelas y elefantes (emprendedores y empresas). Conectar la fuerza experimentada de las empresas con el aporte fresco de los emprendedores para crear valor desde sus habilidades combinadas es lo que nos proponemos potenciar desde nuestra área de innovación abierta.

Y lo canalizamos a través de diferentes dispositivos como hackatones, concursos o desafíos de innovación, misiones de scouting e incubación de proyectos, entre otros, según los objetivos que se desean alcanzar, así como al estadio (madurez) en el que se encuentra la empresa en su proceso de innovación abierta, y también, al nivel de compromiso en tiempo y recursos a destinar. Por ejemplo, en estos días estamos motorizando para el Grupo HZ, empresa líder en la industria del packaging, un concurso dirigido a emprendedores y startups con ideas innovadoras vinculadas a su cadena de valor. La empresa busca así comenzar un proceso de vinculación con emprendedores que aporten originalidad en áreas clave como sustentabilidad y economía circular, innovación en packaging, logística y distribución y entrega de valor al cliente.

En síntesis, promover la innovación abierta es algo que puede resultar beneficioso tanto para las empresas, sean grandes, medianas o pequeñas, como para emprendedores y startups. Desde Inicia lo vemos como una oportunidad y nos propusimos promoverla y motorizarla.