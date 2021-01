Cómo tomar mejores decisiones a nivel corporativo en un mundo cada vez más dinámico

"El cambio ya no es de tecnología o de negocios. Es un cambio de época. Y es, como Thanos en Avengers Endgame, inevitable". Así lo entienden Patricio Cavalli y Matías Dell'Anno Irigoyen, autores del libro Super Jump. Toma de decisiones en el mundo digital pospandemia.

Allí citan una cifra que da cuenta de la potencia de los momentos que estamos viviendo: en los últimos 10 años, más de 20 sectores industriales se han visto disrumpidos por completo por el avance digital. "El mundo de hoy, el real, no el imaginario en donde viven -o vivimos- la mayoría de los ejecutivos, CEO y directivos de empresas, no tiene mucho tiempo para vernos transformarnos. No tiene paciencia, ni tampoco necesidad", sostienen.

Patricio Cavalli, al frente de la consultora Cavalli Insights.

Es que, a partir de un relevamiento propio, los autores concluyen que más de la mitad de las empresas que conocen están en un sector industrial cercano a ser disrumpido por la tecnología y la digitalización.

Con un estilo ágil y lleno de ejemplos, estudios y casos, SuperJump habla de digitalización, de transformación en modelos de negocios, de estrategia y de toma de decisiones. El libro, que surge a partir del recorrido profesional de Cavalli y Dell'Anno Irigoyen con distintas empresas -entre bancos, startups, automotrices, aseguradoras y alimenticias, entre otras-, comparte los métodos usados, creados en este mundo incierto y complejo, en su práctica cotidiana y se presenta como una herramienta de management eficaz que ayuda a afrontar los desafíos durante y pospandemia.

Matías Dell'Anno Irigoyen, fundador de AdsGym y director de Relevance.

Es que SuperJump, comentan, es un método que nació para acompañar la transformación digital pero que, a partir del caos a partir del Covids-19, pasó esa frontera. "Hoy, empresas y clientes lo usan para decidir sobre contrataciones -y desvinculaciones- en recursos humanos, inversiones y desinversiones, análisis de riesgos financieros, estrategias de negocios y lead generation", aseguran desde las páginas del libro.

Con mucha información, números y casos, Cavalli y Dell'Anno Irigoyen trazan un texto claro y sumamente útil en un contexto como el actual. ¿Un detalle de color? ¿Cuáles serán los empleos del futuro, que están entre cinco a 20 años de crearse? Los autores repasan estos cambios e innovaciones que las empresas deberán considerar en su radar, si están dispuestas a dar el verdadero salto.

Dell'Anno Irigoyen es licenciado en publicidad por la UCES y MBA por la Universidad Torcuato DiTella. Es profesor de Marketing en la Universidad de Buenos Aires, Universidad de San Andrés, Universidad Siglo 21 y la UCES. Emprendedor, consultor y speaker sobre marketing digital y emprenedurismo, hace 20 años trabaja con publicidad digital y startups, ayudando a emprendedores y ejecutivos a resolver problemas. Es fundador de AdsGym, una startup enfocada en simplificar herramientas publicitarias, y es director Relevance.

En tanto, Cavalli es licenciado en publicidad, licenciado en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo y MBA de Ucema. Es analista de mercado, asesor, docente y speaker en marketing, tecnología y economía digital. Actualmente trabaja en su consultora, Cavalli Insights.