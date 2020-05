¿Cambio de paradigma o moda? Cuánto puede ahorrar una pyme con el home office

Una persona que trabaja hace 10 años en la misma empresa, y que tiene una hora de ida y una hora de vuelta para ir a su trabajo, habrá gastado en ese tiempo más de 220 días completos solo en movilizarse a su oficina. O sea, que casi un año completo de esos 10 se la pasó yendo al trabajo.

Esto, sin considerar los retrasos por la niebla en los accesos a la ciudad, paros o retrasos en subte que, según datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el año pasado, solamente en la línea E, hubo 2683 minutos de interrupción. La cifra equivale a dos días completos de subte parado por causas relacionadas con la operación del servicio, sin considerar cortes por huelgas u otros casos fortuitos.

Esta sola línea de subterráneo transporta a más de 100.000 pasajeros por mes, y contando todas las líneas, que suman más de 1,3 millones de pasajeros, no es necesario hacer el cálculo de tiempo adicional y pérdidas que genera para los trabajadores y para las empresas solamente por retrasos en un medio de transporte en un mes.

¿Qué pasaría si la empresa le reconoce el tiempo del viaje al empleado y lo contempla en su horario laboral? Es decir, ¿qué pasaría si el 50% de nuestro personal en las empresas pymes siguiera realizando home office luego de la pandemia la mitad de los días, o sea los empleados se turnaran y compartieran el puesto de trabajo? Si bien va a depender del negocio, en gran cantidad de pymes solo los costos asociados a los gastos de la oficina pueden generar un cambio significativo en la empresa.

En ahorro en las empresas

De acuerdo con el estudio “State of the American Workplace”, realizado por Gallup, las personas con opciones de trabajo a distancia tenían mejores niveles de compromiso con la empresa y aumentaban su productividad. Esta firma calcula que solo en los Estados Unidos, 6,1 millones de personas son trabajadores remotos. Y descubrió que quienes estaban obligados a asistir o trabajar desde un punto específico cuestan a las empresas entre u$s 450.000 y 550.000 millones.

The Telework Research Network y el Calgary Economic Development elaboraron un estudio para conocer el impacto del teletrabajo en nuestras vidas (en realidad, en las vidas de los norteamericanos, ya que el estudio está elaborado para Estados Unidos y Canadá, pero puede ser perfectamente extrapolable a nuestro país).

De acuerdo con este informe, Estados Unidos se ahorraría un total de u$s 772 millones al día si se aplicara el teletrabajo de forma masiva, repartidos del siguiente modo: u$s 494 millones en gastos de quienes viven lejos de su lugar de trabajo, u$s 185 millones referentes a 2,3 millones de barriles de petróleo que dejarían de consumirse y 93 millones referentes a 775 accidentes de tránsito que dejarían de producirse.

Otro dato interesante aporta IBM en donde se ahorran u$s 100 millones cada año desde que implementó el trabajo desde casa, pero también obtienen beneficios de productividad y buenos resultados.

Martín Yechúa, director Ejecutivo de Adiras.

Beneficios del home office

Los beneficios del home office también se pueden ver en otros aspectos para las empresas. Por ejemplo, se ha comprobado que, cuando se trabaja desde casa, se emplea menos papel porque se tiende a usar más los archivos digitales.

De esta manera, se contribuye al medioambiente. A su vez, con el home office las empresas pueden reducir el espacio de almacenamiento para material de oficina, disminuyendo los metros cuadrados de las instalaciones.

Por otro lado, la no presencia de trabajadores en oficinas lleva a la reducción del gasto de mantener los edificios y hace que se consuma, por ejemplo, menos energía en iluminación o en el uso de equipos y servicios vinculados, entre otros aspectos beneficiosos.

La novedad es que existen varias aplicaciones para móviles para calcular los ahorros al implementar el teletrabajo, como Calcuapp , creada por el Ministerio de Tecnología de la Información de Colombia. Con esta tecnología, cada empresario puede calcular el ahorro que puede generar teniendo en cuenta el m2 por persona, comedor, viáticos, energía y otros servicios generales.

En nuestro país, muchas empresas ya están haciendo este cálculo, pero además, el teletrabajo acarrea beneficios para el trabajador. Esta misma app arroja un cálculo aproximado de cuánto podría ser el ahorro para los trabajadores, medido en cuatro huellas esenciales:

La huella de carbono : revela el daño ambiental que un trabajador ocasiona con sus desplazamientos. Muestra según los viajes que realiza al año, cuántos árboles se deberían plantar, mostrando de esta forma la contribución a la ecología que se puede realizar evitando el transporte hacia el trabajo.

: revela el daño ambiental que un trabajador ocasiona con sus desplazamientos. Muestra según los viajes que realiza al año, cuántos árboles se deberían plantar, mostrando de esta forma la contribución a la ecología que se puede realizar evitando el transporte hacia el trabajo. La huella de calidad de vida : indica los días que un trabajador convencional pasa en un medio de transporte. Esto se representa con el consumo aproximado de combustible por los viajes que un trabajador realiza desde y hacia el trabajo en cantidad de litros de nafta durante todo un año.

: indica los días que un trabajador convencional pasa en un medio de transporte. Esto se representa con el consumo aproximado de combustible por los viajes que un trabajador realiza desde y hacia el trabajo en cantidad de litros de nafta durante todo un año. La huella de la equidad: muestra todo el dinero que emplea la persona en transporte por un año.

muestra todo el dinero que emplea la persona en transporte por un año. La huella energética: muestra los litros de nafta consumidos por los desplazamientos.

Benficios para los empleados

Además hay diversos estudios que avalan otros beneficios para el empleado el realizar el trabajo desde su hogar. Esta modalidad de trabajo sirve para aumentar la responsabilidad individual, facilitar la valoración del trabajo, evitar perder tiempo de viajes, incrementar la calidad de vida, flexibilizar el horario y adecuarlo al propio ritmo. Hoy, en plena pandemia, varias empresas en el mundo empezaron incluso a realizar encuestas para testear si el empleado estaría dispuesto a ganar menos dinero para trabajar desde casa.

En relación a las reuniones de negocios, considerando los empleados que viajan una vez por semana al interior del país para la venta de algún producto, también se pueden obtener beneficios al impulsarlas de manera remota. Si bien los costos de cada empresa pueden variar dependiendo del lugar de traslado, medio de transporte, duración del viaje, retrasos, hoteles y otras condiciones, no es difícil calcular el ahorro que se puede obtener. Por ejemplo, con el ahorro de viajes de 10 vendedores que se trasladan al interior o exterior del país para reuniones de negocios, generando un impacto positivo en tiempo y dinero.

Debemos remarcar que la principal oposición en las empresas pymes para implementar el home office o reuniones remotas se encontraba en los socios o dueños que son quienes toman las decisiones en las empresas.

En general estas personas pertenecen a la generación baby boomers (son los nacidos entre los años 1945 y 1964) que, por un tema generacional, no conocían las herramientas de videoconferencias o no ponderaban las ventajas.

En tiempos de crisis global, ahora parecen ser los primeros que están fomentando esta modalidad de trabajo y, seguramente, serán los actores clave para la transformación en cuanto a la modalidad de trabajo que se viene en la Argentina