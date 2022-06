El "milagro" argentino del vino: por qué vuelven a exportar y le están ganando a la crisis

Adrián Scoscería, gerente de Banca Empresas del Banco Macro , charló mano a mano con Hernán de Goñi, y aseguró que los bancos buscan "apoyar a las pymes con tasas subsidiadas a cuatro años para proyectos de inversión y con tasas muy accesibles hasta un año de plazo para capital de trabajo".

"La situación de las pymes, por suerte, es bastante sana en términos generales. Particularmente en Mendoza, vemos balances muy lógicos y rentabilidades aceptables", comentó.

"Pese a que la demanda hoy pasa por estos dos productos que ofrecemos, el 85% se inclina para utilizarlo en capital de trabajo, con el objetivo de aumentar el incremento de ventas", dijo. El trabajo del Banco Macro en Mendoza se relacionó directamente con la hotelería y el turismo, sector que "recuperó sustancialmente el capital de actividad" y por eso buscó financiamiento inmediato.

Scoscería destacó también que la entidad bancaria también se enfoca en las pymes que logran exportar, ya que cuentan con "dólares para acompañar a estas empresas para que sigan aumentando sus niveles de ventas al exterior", algo muy solicitado en la actualidad.

PENSAR EN MACRO

Desde el Banco Macro se lleva adelante "Pensar en Macro", una estrategia que busca financiar, capacitar y orientar a las pymes del país a sortear las complicaciones del día a día y enfocarse en los desafíos grandes como exportar y crecer en otros mercados.

Otra de las tareas de esta iniciativa del banco es ayudar a las pymes a poder acceder al financiamiento, ya que las altas tasas de interés hacen que a veces se les complique "conseguir negocios que puedan cubrir los niveles de tasa que tiene hoy el mercado". Scoscería además remarcó que buscan "ayudar al cliente a salir adelante y que puedan consolidarse en una industria para apuntar a generar nuevos negocios y que levanten la vara".

"El espíritu emprendedor que tienen los empresarios es sorprendente, es algo que buscamos desde el banco, algo diferenciador que va a ayudar a que la Argentina salga adelante", agregó. El ejecutivo también apuntó que "el Banco Macro es una entidad financiera de capitales nacionales y queremos que al país le vaya mejor".

SECTORES CON POTENCIAL

Desde el Banco Macro también resaltan a las principales actividades que solicitan financiamiento y que obtienen resultados positivos para el país. Scoscería mencionó a algunas de los sectores que exportan y buscan aumentar su producción, algo que se traduce en ingreso de divisas para el país. "Las vitivinícolas son un ejemplo porque siempre dan un salto de calidad. Los vinos de alta gama vuelan, la gente se queda en la casa y consume vinos de alto calibre para darse gustos y es algo que funciona muy bien", dijo.

Además de esto, también mencionó que la producción agrícola es una de las primeras a la hora de hablar de exportación, sector que no se ve reflejado únicamente en Mendoza, pero que es punta de lanza en la economía pyme. "El agro es un sector que no me deja de sorprender, la lechería también apuesta mucho en los últimos tiempos. No aplica tanto a Mendoza esto, pero es un sector que siempre tiene impacto en la demanda laboral", expresó.