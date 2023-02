La historia de la empresa argentina que quiere terminar con el plástico de un sólo uso

Dejó su carrera en IBM para iniciar su propio emprendimiento. Viajó a Silicon Valley y allí descubrió que el futuro está en la sustentabilidad. Así nació WeCircular, la empresa que se propuso revolucionar el mercado de bolsas y packaging con productos biodegradables e hidrosolubles que reemplacen a los tradicionales plásticos de un sólo uso.

Mientras trabajaba en Estados Unidos en un proyecto AgTech, Santiago Tótaro, CEO y fundador de la empresa, verificó cómo allí se vive a flor de piel la problemática ambiental y decidió dedicarse de lleno a ese mundo.

"Los plásticos de único uso tienen un problema muy grave. Se usan durante 20 o 30 minutos, el tiempo que dura el viaje del super a la casa o el tiempo que lleva utilizar los cubiertos descartables en un almuerzo, pero la degradación de esos elementos tarda alrededor de 500 años. Y su acumulación es exponencial", detalla.



"Por eso, en 2020 fundamos WeCircular y comenzamos a trabajar con un material en base a alcohol polivinílico, similar al que hoy se utiliza como recubrimiento de las cápsulas de los medicamentos, hicimos algunas pruebas y hoy nos encontramos tratando de sumar mercado", cuenta Tótaro.



Ahora la empresa produce bolsas con materias primas amigables que no provienen del petróleo, sino de origen vegetal o mineral, elementos que no impactan en el medio ambiente ya que se degradan fácilmente.



WeCircular es una sociedad anónima con base en Argentina, que ya está en conversaciones con fondos del exterior para capitalizarse. "Captar inversiones para apalancar la empresa y llevarla al próximo nivel es el foco para el primer semestre de 2023", plantea.



La empresa inició con capital propio, y gracias al acceso a un crédito blando, suma a la fecha una inversión total de US$ 450.000.

Santiago Tótaro, CEO de WeCircular



En el 2021 lograron un acuerdo con Rappi, la plataforma de delivery, y la chocolatería y heladería Rapanui, donde hoy utilizan este tipo de bolsas para sus entregas domiciliarias.

El principal desafío, señala Tótaro, es el precio de la materia prima. "Nuestra solución está 4X por arriba de cualquier alternativa de plástico tradicional. Por eso tenemos el desafío de mejorar los costos para lograr una mayor penetración de mercado. Esto nos llevó a invertir y comenzar a trabajar fuertemente en Investigación y Desarrollo (I+D)".



Fue así que se relacionaron con el Conicet, con quienes realizaron un contrato de consultoría y acompañamiento. "Ahora estamos yendo a un segundo nivel, que es desarrollar y formular nuestras propias materias primas, llave para poder bajar los costos".



"Nos dimos cuenta que el trabajo en I+D es fantástico y nos permite realizar acciones para abastecer la producción y mejorar la comercialización. Si un consumidor puede pedir el mismo helado y al mismo costo con una opción de bolsa sustentable, va a preferirla", asegura el fundador de WeCircular.



Hoy están dedicados a trabajar en nuevas tecnologías. La variación de la formulación de sus materias primas les permitió estabilizar el producto para que funcione mucho mejor a la intemperie. "Todo gracias a los científicos que tenemos en Argentina, que son realmente un lujo", dice.



Gracias al acceso a créditos blandos de la banca estatal lograron comprar equipos de China y Taiwán, y un lote en el parque industrial de San Antonio de Areco. "Ahora estamos en proceso de montar una planta modelo con un laboratorio para escalar nuestro I+D. Por supuesto nos es imposible abastecer la problemática global, pero tenemos las miras puestas ahí porque la problemática es inmensa".



WeCircular ahora puso su norte en el desarrollo de nuevas tecnologías. "Nuestra estrategia es trabajar con las distintas empresas que actualmente producen las resinas para productos plásticos, generando un entorno de trabajo colaborativo, y ser capaces de exportar nuestro I+D", señala Tótaro.



Para el futuro inmediato ya están en conversaciones con empresas de Colombia, México y Estados Unidos. WeCircular se propone aprovechar las regulaciones que van apareciendo en los distintos países para estar listos cuando la prohibición de los plásticos de un sólo uso sea una realidad. "Queremos llegar rápido y tenemos que estar preparados para ese momento", concluye.