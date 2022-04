Dan cursos mano a mano y de las habilidades blandas que piden cada vez más empresas

No todo es aprendizaje de ciencias duras, economía o management. Muchas personas demandan propuestas relacionadas al arte. Eso es lo que se potenció durante la pandemia y es lo que vieron los creadores de Mageia.

Esta startup cuenta con una plataforma online que ofrece cursos on demand vinculados a la literatura, el arte, el cine y la música, dictados por destacados referentes artísticos de habla hispana como Liliana Hecker, Mariano Llinás y Cynthia Smart.

Le enseñan a otros empresarios a esquivar lo peor de hacer negocios en Argentina: qué trucos usan y cuál es el secreto



"Apostamos a satisfacer esa demanda a través de contenido de curado y de primer nivel, ofrecido mediante la modalidad del aprendizaje on demand, por ser ésta una tendencia que se consolida cada vez más en el mercado", cuenta María Ibarzabal, una de las fundadoras de la firma, quién junto a Alejandro González Bosch, lanzaron la firma en julio de 2021.

La emprendedora destaca tres características del "self-paced learning". Prescindir de agendas fijas para el acceso al conocimiento, así como de la presencialidad en instituciones educativas, la narrativa audiovisual que combina imágenes, textos y audios orientados a la rápida y sencilla comprensión de los alumnos y el formato píldora, que imprme la velocidad que exigen las propuestas de capacitación de duración corta y contenido efectivo.

"Luego de años de intenso ejercicio profesional vinculado a la abogacía, la pandemia me regaló una pausa y, en esa pausa, me conecté con un deseo, escondido desde siempre, de escribir, no de a ratos, sino de una forma más metódica. En el camino de la escritura, descubrí que, así como había en el mercado plataformas que reunían a las mejores voces artísticas de habla inglesa, no existía ninguna que reuniera con cierta curaduría y excelencia al talento hispano. Ése fue el germen de Mageia", cuenta Ibarzabal.

Los cursos que ofrece Mageia son 100% on demand y pueden ser adquiridos desde cualquier lugar del mundo a través de su plataforma web.

La empresa ya tiene vendidos sus cursos en la Argentina, en Chile, Uruguay, España, Colombia e Italia. Y cuentan con planes a corto plazo de regionalizar la oferta de cursos on demand con voces destacadas de distintos países hispanos, para lograr una mayor penetración en los distintos mercados.

"Esperamos cerrar el 2022 con un aumento del 70% la oferta de cursos, sumando a destacados referentes y artistas sobre las más diversas temáticas. Apuntamos a continuar robusteciendo la plataforma para poder ofrecer, en el corto-mediano plazo, una suscripción que permita el acceso a todos los cursos", señala.

Ibarzabal, de 35 años, es abogada egresada de la UCA, con un Máster en Derecho Administrativo y un LL.M con orientación en Derecho Comercial y Tributario, ambos realizados en la Universidad Austral. González Bosch, de 37, es consultor y licenciado en Marketing egresado de la UCES, con un MBA en IAE Business School.

"Dirigir Mageia conlleva una gran cantidad de trabajo lúdico, de estar y mantenerse cerca del arte, con los ojos y oídos atentos a todo lo mucho que ocurre en nuestro país, y también en nuestra región. Esa búsqueda y ese contacto es lo que más disfrutamos. Expande y enriquece nuestra mirada, nos ayuda a tener los sentidos más despabilados y nos permite interactuar con destacadas personalidades que admiramos", finalizan.