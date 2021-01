De científica a emprendedora: creció 400% en la pandemia y planea facturar $ 85 millones

“Decir que facturaste 400 % más en el medio de la cuarentena, con todo el país parado, suena como una obra de ciencia ficción, pero nos pasó eso”, explica a Pyme Florencia Allevatto, 34 años y CEO de perfilesdealuminio.net, una pyme que diseña, produce y comercializa perfiles de aluminio para industrias y también usuarios finales.

Hace apenas dos años, la ingeniera química de la UBA de 34 años, se enfrentó a una encrucijada laboral: seguir como investigadora en CONEA o dar un salto y dedicarse de lleno a su nuevo emprendimiento que en ese momento era incipiente: importaba por Amazon y luego produjo localmente, un perfil estructural de aluminio que se usa en impresión 3D y lo revendía en el mercado local.

“Hacía todo, empecé desde cero. Vendía, empaquetaba, despachaba”, recuerda Allevatto. Antes de eso, había pasado un año sabático en el que viajó por Nueva Zelanda, Australia, Sudeste Asiático, Europa y EE.UU. Fue babysitter, camarera, recepcionista de un hostel. Al volver al país, tenía ganas de “hacer algo nuevo, buscar y aprender”. Y hubo un momento en que hizo “un click” y descubrió lo que para ella era una nueva modalidad de trabajo: el emprendedurismo.

“Fue un desafío completo, era todo absolutamente todo nuevo. Los productos, la industria en la que me estaba metiendo, la modalidad de trabajo también era nueva. Empezar a trabajar con gente, formar equipos de trabajo, empezar a organizar y planificar, son cosas en las que no estaba nutrida, no lo tenía inculcado por mi familia ni por la carrera, que no me había dado esas herramientas para esta nueva forma. Asi que fue un camino de aprender, equivocarme, corrigir y avanzar”, destaca Allevatto.