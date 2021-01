Creó su propio modelo de negocios y ya llega a 50 ciudades con su producto 100% argentino

Más del 50% de las viviendas en la Argentina tienen problemas de humedad o salitre sin resolver. Marcelo Penchaszadeh, diseñador industrial, con una especialización en Marketing Estratégico y formación en Dirección de Pymes, buscó dar una solución. Desde 2017, comanda Sisplaca Antihumedad, una compañía que comercializa revestimientos decorativos antihumedad y cielorrasos decorativos incombustibles a través de la red de franquicias y licenciatarios.

“Tenemos acuerdos de largo plazo con distintos especialistas con quienes tercerizamos servicios contables, legales, marketing digital, fabricación, almacenamiento y logística. Realmente, operamos sin estructura y sin empleados. Y damos mucho trabajo en forma indirecta a los licenciatarios de la red y a nuestros proveedores estratégicos”, agrega el emprendedor, quien durante 25 años se dedicó a gerenciar y asesorar empresas y a desarrollar nuevos modelos de negocios en distintos rubros.

Penchaszadeh montó el emprendimiento con una inversión inicial de u$s 15.000 (fondos propios) y los primeros tiempos se encontró trabajando 12 horas diarias, hasta que se dio cuenta del cambio que debía hacer: tomó consciencia de que, para convertirse en empresario, primero tenía que aprender a pensar como tal y debía aprender a gestionar la percepción del riesgo.

“Porque la sensación de riesgo es algo que produce miedo y hasta parálisis, si uno no sabe administrarla correctamente. Esta percepción de riesgo afecta negativamente nuestra apertura mental, las opciones que vemos, la toma de decisión y la ejecución, en cualquier situación. Tuve una imagen mental muy clara donde asociaba el riesgo con la idea de tirarme de cabeza en una pileta desconocida desde un alto trampolín. Me pregunté: '¿Qué es lo importante? ¿Tirarme de cabeza desde un trampolín o entrar a la pileta?' Y ahí me di cuenta que siempre hay muchísimas formas de entrar a la pileta sin riesgos. Y eso aplica para cualquier nueva situación”, comparte.

Crecer en pandemia

El 20 de marzo de 2020 comenzó a regir el ASPO en la Argentina. “Gracias al modelo de negocio sin locales que ya habíamos lanzado a principios de 2017, Sisplaca ya estaba preparada para comercializar sin locales físicos, y con una mínima estructura, mientras que nuestros competidores no. Afortunadamente el rubro era uno de los pocos con excepción y permiso de libre circulación en todo el país por tratarse de venta de material de la construcción”, recuerda Penchaszadeh.

Por la pandemia, la demanda creció. “Al vivir y permanecer mucho más tiempo del habitual en nuestras casas, ocurren tres cosas: primero, la gente toma consciencia del estado de sus paredes. Segundo, quienes mantienen sus ingresos consumen menos e invierten sus ahorros en refaccionar y mejorar sus hogares. Y, tercero, sienten la urgencia de cuidarse de enfermedades dentro de su propio hogar, y especialmente de las broncopulmonares. Hoy todos quieren tener un sistema inmunológico fuerte”, sostiene Penchaszadeh.

Sobre este último punto, Penchaszadeh explica que las paredes con manchas de humedad son el principal foco en el hogar desde donde se propagan rápidamente en el aire hongos, virus y bacterias. En solo un metro cúbico de aire, pueden flotar de 1000 a 10.000 esporas del moho. “Cada vez que respiramos olor a humedad, estamos respirando gérmenes, que pueden infectar nuestros pulmones”, dice.

Para hacer frente a la nueva coyuntura, Penchaszadeh implementó cambios en la forma en la que generaban consultas y pedidos en las redes sociales, en el modo de administrar rápida y automáticamente esas consultas y pedidos en una plataforma propia en la nube, en aplicar neuroventa en los llamados telefónicos y en las visitas a domicilio, en la creación de un maletín-muestrario práctico de transportar y que impactara a los clientes, y en la forma de capacitar a los nuevos licenciatarios, que ya no podía ser en forma presencial, sino por video conferencia.

“Durante la pandemia de Covid-19, logramos incrementar las ventas de la empresa un 50% respecto del año anterior por nuestro modelo de negocio sin locales, nuestra rápida transformación y un aumento de la demanda que supimos captar en un nuevo contexto”, afirma.

La firma opera a través de una red de franquiciados y licenciatarios. Actualmente, Sisplaca ofrece cobertura en más de 50 localidades, desde Jujuy a Comodoro Rivadavia. Asimismo, exporta a Uruguay y analiza expandirse a otros mercados de la región, comenzando por los países limítrofes.

Su fuerte es la innovación comercial. Sisplaca implementó un modelo de negocios sin locales, operando en red, con desarrollo una placa antihumedad que, asegura Penchaszadeh, resiste hasta siete veces más golpes que otras, siendo la única fabricada de yeso granítico y fibra de vidrio.

“El mercado se divide en dos grandes segmentos, el de la calidad y el del precio. En el mercado de calidad, competimos con 4 marcas tradicionales del sector que operan con grandes estructuras, fábricas, locales, empleados. En el mercado de precio, competimos con pequeños plaqueros, que hacen de forma casera las placas, con tiza, en vez del yeso adecuado. En Sisplaca nos definimos como 'la Netflix del rubro antihumedad', los competidores tradicionales serían los ‘blockbuster', operando con estructuras muy pesadas, costosas, antiguas, y los pequeños plaqueros serían los videoclubs del barrio que alquilaban películas de dudosa calidad”, comparte.