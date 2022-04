El fuego sagrado de las pymes está en el conurbano

Julio Zamora, intendente de Tigre, en un Mano a Mano con Ariel Cohen, repasó el crecimiento de las pymes en el municipio y las medidas para fomentar a estas empresas.

"En los últimos dos años hubo un crecimiento exponencial en materias de infraestructura vinculadas a gas, cloacas y agua corriente, esto nos convoca para los próximos años a poder planificar de manera ordenada y sustentable nuestra ciudad" destacó Zamora.

"No queremos que la instalación de cloacas en barrios que no las tenían provoque un crecimiento exponencial desordenado, para eso estamos convocando a la ciudadanía para que se pueda tener esta mirada estratégica y que el crecimiento no perjudique el estándar de vida de nuestra comunidad" agregó.

Es por esto que el municipio lleva adelante estrategias para insertar a las pymes: los complejos industriales de Troncos del Talar y Norlog del Grupo Andreani, que crean las condiciones propicias para que muchas industrias se instalen.

El intendente de Tigre remarcó que también hay muchos incentivos para instalarse allí, como por ejemplo tener una ventanilla única para la atención de las industrias y la quita de tazas del derecho de construcción para pymes que tengan menos de dos mil metros de construcción y una reducción del 50 % de esos derechos para aquellas que tengan más de esa cifra.

Crecimiento sustentable

Desde el punto de vista del municipio observan que "no hay que crearles obstáculos a las empresas, sino ser facilitadores" para sus proyectos, trámites y todo lo que encaren en su desarrollo. A esto se le suma la promoción de la responsabilidad social por un lado y la ambiental por el otro.

"Tigre es el único municipio que certifica la disposición de los residuos secos y los vuelve a ingresar, apostando a la economía circular. También se promociona la responsabilidad social empresaria y ambiental mediante visitas y seminarios que promuevan empresas sustentables en su territorio".