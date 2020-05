Con el coronavirus en expansión, emprendedores crean una plataforma para derivar pacientes online

Uno de los temores más recurrentes en estos días en que la pandemia del Coronavirus azota al mundo y a nuestro país es el del colapso del sistema de salud. Se señala que si miles de pacientes al mismo tiempo necesitan ser internados no habrá camas que alcancen.

En situaciones así, aunque también en situaciones menos graves y aún en tiempos normales una de las claves es la adecuada coordinación entre todos los actores que intervienen en la cadena de derivación de pacientes.

Pensando en esto, la doctora Victoria Malek y el licenciado Adrián Royffer crearon Bdin, una plataforma online que permite a clínicas, hospitales, obras sociales, empresas de medicina prepaga y servicios de traslados acceder a la información necesaria para tomar decisiones y optimizar recursos.

“Sabemos que Bdin ayudará a salvar 10 veces más vidas cuando se registre el pico de infectados por SARS-CoV-2 en la Argentina, en comparación a lo que sucedería si se utilizara el proceso tradicional de derivación telefónica que trabaja con sistema de call center", señala Malek.

Los empresarios sostienen que con la utilización del sistema el solicitante de una cama en una clínica tardará sólo siete minutos en promedio en conseguirla, en vez de los 40 minutos que tardaría si realizara la operación por teléfono. Una diferencia que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.

Un problema, una solución

Todo comenzó cuando Malek debió esperar cerca de 48 horas para conseguir un traslado de una clínica a otras para su padre enfermo. A partir de ese momento, junto a Royffer, se propuso descubrir por qué sucedía tal cosa. Y al tiempo de recorrer centros de salud y consultar con actores del sistema empezaron a entender cual era el problema.

"Es muy común que se culpabilice a la falta de camas, pero no es tan así. Lo que sucede es más un problema de falta de coordinación y carencia de información para tomar una decisión", señala Royffer.

Los emprendedores ponen el foco en la forma artesanal con que se maneja el sistema, con los problemas de descoordinación y falta de información que implica a la hora de tomar una decisión. La información más fresca, de último momento no siempre está disponible porque cada clínica gestiona a su manera y no siempre ponen a disposición esa información en tiempo real.

"En la modalidad actual el solicitante (obra social), llama uno por uno a los prestadores (clínicas) consultándoles por la disponibilidad de camas, pero con Bdin se envía una solicitud digital única y se confirma al prestador óptimo. Así se hace un uso de datos para la toma de decisión en tiempo real", explican Malek, que hoy vive en Londres y Royffer, desde Bs.As".

"Si bien es cierto que las clínicas tienen sistemas muy buenos, en este aspecto no siempre es así. En la mayoría de los casos se resuelve a partir de llamados y en el mejor de los casos se cargan en una plantilla de cálculo. A veces los rechazos llegan al 80%. En Argentina es normal que se trabaje por sobre un 80% de ocupación, por lo que es muy necesario que se mejore la coordinación y se optimice la ocupación", plantea Royffer.

La plataforma funciona a través de cloud, con una web page (www.bdin.me) que no está abierta al público, que admite la interacción pero no obliga a ninguno de los actores y permite el seguimiento del estado de la derivación en tiempo real hasta su finalización (trazabilidad), reduciendo la posibilidad de errores.

Comenzó a funcionar hace dos años con una inversión público-privada de u$s 80.000 y el apoyo de su principal cliente, la empresa Omint. Esperan facturar cerca de $ 6.500.000 en los próximos dos años.

El desafío del Covid-19

El seguimiento de falsos positivos es una de las fortalezas que aporta la plataforma.

Desde el 1 de marzo registraron más de 400 solicitudes de derivación por sospecha de Covid-19 en prestadores de CABA. Y la frecuencia aumenta de forma consistente. “Acabamos de firmar un convenio marco de cooperación institucional de asistencia técnica y transferencia tecnológica con la Undef (Universidad Nacional de la Defensa) a partir del cual se coordinará el traslado de pacientes por coronavirus. El mismo se realizará desde la plataforma entre el Hospital Militar Central, a las camas que se dispusieron en Campo de Mayo y a la unidad móvil de este; entre otros centros abiertos de emergencia", confirman Malek y Royffer. Ambos estiman que se podrán atender un 30% más de casos sospechosos de coronavirus gracias a la eficiencia del sistema y al ahorro de tiempo en la derivación.

Aunque no trabajan en las áreas de diagnóstico, están en conversaciones con una ART para implementar el mismo sistema para la operatoria de diagnóstico por imágenes. "Tiene una mecánica que comparte con las internaciones, hay muchos recursos cruzados, con escasa o nula participación del paciente. Ofrecemos una plataforma que corrige el problema de la interoperatividad", afirma Royffer.

Bdin tiene además acuerdos con el hospital Sirio Libanés, los sanatorios Anchorena- y también por organismos estatales-, como PAMI.