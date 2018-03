Vacaciones en serio

En 2014, la antigua Asatej, empresa de servicios turísticos, decidió nuclear su negocio bajo la nueva marca Almunco.com. Hoy, quien fuera en su momento reconocida como uno de las principales proveedores de viajes para jóvenes, está consolidada entre los líderes del negocio de contratación de viajes en general. En los últimos tiempos, la marca se expandió al mercado regional, llegando a más de 18 países en América latina. En la Argentina, suman más de 40 sucursales. Según comentan, la meta pasa por impulsar la estrategia multicanal y multiplataforma, apostando a la excelencia.

La ficha

- Origen: Argentina- Fundación: 1989- Sector: Agencias de viajes- Locales propios: 35- Cantidad de franquiciasen operación: 14- Dimensiones mínimas: 40m2.- Ubicación preferible: calles y avenidas en zonas comerciales.- Contrato: por 4 añosrenovable.- Facturación anual por local: u$s 80.000 - u$s 90.000.- Territorio exclusivo: Sí- Promedio de empleadospor local: 3- Canon de publicidad: mensual u$s 600 + IVA (eq. en AR$)- Fee de ingreso: varía, según la zona.- Entrenamiento alfranquiciado: Sí.- Contacto: expansionfranquicias@almundo.com