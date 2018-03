Una comunidad de diseño que quiere marcar tendencia

Tiene un target: apunta a personas que buscan estar actualizadas en tendencias en decoración y diseño, promueve nuevas marcas y diseñadores, además, de brindar acceso a productos desde su sitio web. Desli se lanzó en 2012 bajo el nombre de Formafina como un e-commerce de productos de deco y diseño. Luego de levantar capital de fondos internacionales como 500 Startups, NXTP Labs, Startup Chile, Redpoint Ventures y Plug & Play, entre otros, el año pasado se renovó (y adoptó el nombre de Desli) para incorporar un showroom, un blog y asesoramiento para ventas corporativas.

"Cuando arrancamos, el segmento proliferaba en los Estados Unidos y Europa. En ese momento, con las cuponeras, estaba instalado el concepto de adquirir un producto con un descuento. Ese era el call to action, es decir, el gancho para los clientes", dice María Eugenia Godoy, fundadora y CEO de Desli.

Al comienzo, Godoy desarrolló el emprendimiento con un socio. Hoy, son siete y cuenta con un equipo de 12 personas. "Aprendimos mucho sobre lo que es generar una sociedad de cero, la parte contable, la legal, lo que es el levantamiento de capital. La importación y exportación fue uno de los obstáculos que enfrentamos porque el contexto político nos generaba trabas".

Restyling

Ficha

La decisión de renovarse tuvo como objetivo ampliarse y poder ofrecer un servicio de asesoramiento de interiores y venta mayorista para proyectos. Con el cambio de nombre, llegó también, hace siete meses, el corte de cintas del showroom, que se instaló en un loft de estilo industrial. Allí, en un espacio de unos 250 metros cuadrados, se exhiben más de 300 productos del catálogo online."Todas las semanas, lanzamos al menos tres campañas nuevas, colecciones y productos. En un principio, el usuario del sitio descubría las marcas a través de un descuento. Pero, una innovación importante fue organizar la página para que fuera de fácil acceso. Se organizó para que tuviera un menú y categorías y los clientes pudieran encontrar mejor los productos que buscaban", explica la emprendedora.En relación a los próximos desafíos para la marca, Godoy anticipa que va a estar lanzando una línea de mobiliario y textiles."Tenemos el know -how de estos tres años de operación. Entendemos qué productos funcionan, qué necesidades tiene la gente, qué productos nos están pidiendo", comenta.Asimismo, la empresa busca instalarse en Chile y Colombia. La intención es mantener el mismo concepto y replicar la estética y unidades de negocio, adelanta.La firma ofrece una amplia variedad de objetos, que van desde sofás artesanales tapizados en cuero, pasando por lámparas colgantes de cobre hasta sistemas de audio de diseño suizo, entre otros. Los estilos más marcados que representan a la empresa son el escandinavo y el industrial. El producto más vendido, por caso, es la silla porque es el ítem con más opciones de forma y color: más de 40 modelos.En relación a sus clientes, Godoy cuenta: "Siempre nos manejamos con particulares, pero en el último año y medio tuvimos mucha demanda de proyectos inmobiliarios, constructoras, productoras u oficinas. No solo desde el pedido mayorista sino desde el asesoramiento. Empezamos a ayudarlos para que pudieran armar los espacios de acuerdo con las necesidades que tenía cada compañía o proyecto particular".La compañía, según detalla Godoy, apunta a un target de gente que le da importancia al diseño. En tres años, asegura, se construyó una base grande de ambientadores, decoradores, arquitectos y gente que los acompaña.Florencia Tuchin- Fundación: 2012.- Socios: 7.- Inversión: u$s 700.000- Productos: el catálogo online hoy contiene 1.100 items de 200 marcas.- Facturación 2016 (e): $ 16 millones.