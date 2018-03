Un restó al paso en el casco histórico

El expertise del chef Fernando Trocca, combinado con el gusto del diseñador Horacio Gallo y del barman Tato Giovannoni, puede resultar en un cóctel para explotar los sentidos. Esos fueron, justamente, los condimentos que los emprendedores Sebastián Pertiné y Eugenia Passini probaron para trazar el plan de negocios de Fresco, un restaurante diurno, ubicado en el corazón del barrio porteño de Montserrat, que cortó cintas en diciembre, tras una inversión de u$s 500.000 (fondos propios).

"Abrimos tras ocho meses de obras y llegamos a tener 300 cubiertos al mediodía de un martes", comenta Pertiné, de 34 años, quien terminó de delinear el concepto junto con su socia luego de recorrer ciudades como Nueva York y Londres. "Ambos trabajábamos en el centro y notamos que había una oportunidad para lanzar algo así", explica el emprendedor, formado en Diseño de Imagen y Sonido y con una larga carrera en una destacada entidad bancaria.

Pertiné, primero, se contactó con Trocca a través de Facebook. "Le dije que tenía este sueño y me dio la oportunidad de mostrarle la idea". Luego, se unieron Giovannoni y Gallo, quienes trabajaron codo a codo en la planificación del negocio. Hoy, el equipo de Fresco, emplazado en un espacio de 250m2, está conformado por 10 personas.

El restaurante, que reúne a productores locales, con fuerte conciencia ecológica, ofrece productos artesanales, de estación, frescos y sin conservantes.

Este año, los socios invertirán en la segunda unidad de negocio de la empresa, que tiene relación con el entretenimiento, según adelantaron desde la empresa. "Por el momento, no tenemos pensado franquiciar pero sí ya estamos pensando en la próxima apertura", adelanta Pertiné, quien analiza zonas como Tribunales y Palermo.



L.M.