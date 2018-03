Nacida en la Argentina en 2015, Stick Station es una empresa del rubro heladería que desarrolla el concepto de helado en "palito" pero con materia prima artesanal.

Ofrece "sticks" que vienen en 17 sabores, con o sin relleno, livianos o para golosos. Entre otros gustos: helado de maracuyá natural relleno con leche condensada, helado de chocolate relleno de dulce de leche natural o helado de crema con frutas patagónicas.

El primer punto de Stick Station está en el Shopping Soleil, Camino del Buen Ayre y Panamericana, y el segundo recientemente inaugurado en Abasto Shopping.

Ficha

- Origen: Argentina- Fundación: 2015- Sector: heladería. Ofrece helados en barra, hechos con materia prima artesanal.- Locales propios: 2- Cantidad de franquicias en operación: 0- Territorio exclusivo: sí- Royalty: no- Franquicia exportable: no- Stock inicial: $ 30.000- Entrenamiento del franquiciado: sí- Canon de publicidad: no- Fee de ingreso: $ 50.000- Inversión total: desde $ 250.000- Recupero de inversión: 10 meses- Manual de operaciones: sí- Contacto: info@stickstation.com.ar - www.stickstation.com.ar