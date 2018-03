Qué pensar, antes

Asociarse tiene muchas factores a considerar. Entre los más nombrados y que figuran con mayor peso figuran:



- No me siento seguro con lo que sé hacer. Un socio va a poder hacer las cosas mejor que yo, o tendrá más conocimiento.

- No quiero ocuparme de todo. Son muchos temas, y quiero poder repartirme las tareas con alguien

- ¿Y qué pasa con las vacaciones o si me enfermo? No puedo cerrar el negocio.

- Es bueno ser dos. Podemos pensar en conjunto, nutrirnos del otro. Siempre es mejor discutir las ideas, para llegar a mejores conclusiones.