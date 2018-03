"Priorizar estratégicamente y construir equipos son claves para vender mejor"

Rodolfo Rivarola es psicólogo y Máster en Dirección de Empresas, realizó programas de actualización en Harvard, donde realizó un master en Education, JFK School of Goverment y la escuela de negocios de la Universidad de Michigan. Es el nuevo director del IAE Business School y un convencido de que, en sus aulas, deben aparecer los problemas reales de las empresas. "Parece fácil, pero no lo es, porque a nadie le gusta hablar de problemas", dice a Pyme.



- ¿Cuáles serán los lineamientos centrales para su gestión?

Uno es aprovechar el know how del IAE, fortaleza que hay que incrementar. Y el otro punto es la innovación con la tecnología.



- ¿Cómo ve el panorama de este año en la escuela, con lo que provoca el cambio de gobierno?

Lo que le está pasando al país, de tener una misma dirigencia en Nación y Ciudad, y con ciertas prioridades diferentes a la gestión anterior, en cierto punto, a una escuela de negocios lo beneficia, porque supuestamente va a haber reglas más claras, más alineadas al mercado, más abiertas. Eso, de algún modo, tiene un impacto en querer profesionalizar y competir. El hecho de que haya mucha gente que está pasando a trabajar en los tres gobiernos, que viene del ámbito privado, genera un montón de oportunidades.



- ¿Cómo prevé, en este marco y en su nueva gestión, la capacitación de empresarios y pymes?

El año pasado, el IAE lanzó SUMA, un ámbito para que las pymes se encuentren. Este año, vamos a incrementar estos espacios, buscar cámaras que estén con las pymes, organizaciones que estén vinculadas a ellas y organizaciones intermedias. Este movimiento nos ayuda a tener una cobertura más integral.



- ¿Por qué?

Porque no vamos solo a la empresa, sino a las cámaras que están vinculadas con las industrias donde están las pymes, vamos a empresas grandes que tienen una cadena de valor, ya sea hacia delante -por ejemplo, lo hicimos con Arcor y con terminales automotrices-, a trabajar con todos sus distribuidores o vendedores, que son pymes. Les damos formación, cambio de management y herramientas concretas para que puedan ser mejores y, así, se beneficia toda la cadena. O, hacia atrás, con el caso, por ejemplo, Techint, todo lo que es la cadena de suministros, que también son un montón de pymes. Si ellos se profesionalizan, tiran para arriba toda la cadena de valor y eso hace crecer la torta, todos se benefician.



- En una situación de cambio como la actual, ¿cuáles son las problemáticas específicas o las dudas que aparecen en las pymes?

En nuestra experiencia, te diría que hay una problemática que es constante y otra que es de este momento. Lo constante tiene que ver con cómo consiguen herramientas para mejorar sus costos o vender mejor. El gran desafío que tiene el crecimiento del empresario tiene que ver con cómo priorizar estratégicamente y construir un equipo. Esas son las dos claves que apalancan, y permiten mejorar costos y vender mejor. Nosotros estamos muy inclinados a ayudarlos a pensar en todo lo que es el esquema técnico y a delegar, que tiene que ver mucho con lo humano, cómo construir equipos y cómo construir confianza para delegar en esos equipos.

El tema más coyuntural tiene que ver con que, hoy, están muy alertas a qué va a pasar con el entorno competitivo, porque van a tener nuevas reglas, pueden entrar competencias extranjeras, se va abrir el mercado, y ahí tienen que ver si se asocian con alguna extranjera, si compiten, y cómo van a estar en costos y precios para poder hacerlo. Eso es como una gran alerta o peligro.



- Otra de las alertas es si van a seguir los beneficios vinculados a la capacitación, que existieron desde el Estado.

Exactamente. Por ahora, nuestra estimación es que van a seguir en línea con las cosas que está haciendo este Gobierno, que, de alguna forma, los cambios son graduales. No tenemos información respecto de que vaya a haber un cambio drástico. Tampoco sabemos si es que va a haber un cambio. Nuestra idea es reunirnos con la gente de Sepyme para saber qué planean.



- ¿Cuál es, en este contexto, el nuevo rol de liderazgo de los empresarios pymes?

El tema del liderazgo es central. Se trata de "liderazgo estratégico" porque tiene que ver con priorizar. Por ejemplo, si tenemos 100 productos, tengo que financiar con las reglas que se están dando ahora y velar por la rentabilidad. Entonces, de esos 100, hay 30 que no tengo que vender más, que son los pocos rentables, que quedaron obsoletos. Tengo que reconvertir y vender más de los que son más rentables. ¿Qué hago con la fuerza de venta, con el equipo que genera esos productos? ¿Qué hago, porque esos productos son los que me salvaron en el pasado? Priorizar es la parte estratégica y saber elaborar las pérdidas es la parte del liderazgo, que tiene mucho que ver con ayudar a elaborar las pérdidas cuando priorizo. Esto es algo que les cuesta a todos. Estos tiempos de cambio llevan consigo muchas pérdidas y hay que elaborarlas. Parte del liderazgo es una forma de contar la película donde se pueda soltar el pasado para agarrar el presente.

