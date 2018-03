Parejas en el medio

A pesar de que no existen estadísticas al respecto, Leonardo Glikin afirma que "la mayoría de las sociedades no se mantienen a largo plazo" ya que son muchas las situaciones en las que dos o tres personas empiezan juntas pero, en algún momento, los caminos se bifurcan. Esto, en muchos casos, tiene que ver con cuestiones de celos entre los socios o, incluso, entre los socios y sus respectivas parejas. "En las pymes esto es lo más habitual porque bastante difícil es compatibilizar las ideas y modos de ser de los socios, como para encima tener que compatibilizar a sus respectivas parejas", sostiene Glikin. El experto advierte que, ante el hecho de que una sociedad no funcione bien, es necesario contar con las herramientas adecuadas para que eso no se convierta en una batalla campal entre las partes, que terminen en un litigio.