PROTAGONISTAS

1) ¿Este será un año fácil o difícil para hacer negocios?

2) ¿Un desafío a alcanzar?

3) ¿Un punto en el que más esperan avanzar?

4) ¿Y un área puntual que tengan que seguir más de cerca?

Gabriel Duranti, Director de Dusen, una firma de especias y semillas

Pedro Ranieri, presidente de Ranieri Argentina, una empresa dedicada a la producción y comercialización de armazones oftálmicos y lentes de sol

Marcela Salzberg, cofundadora de Tienda Pallet, dedicada a la fabricación, venta y alquiler de muebles realizados a base de madera de descarte o recuperada.

Fernando Arzuaga, CEO y cofundador de Xubio proveedor de soluciones de gestión para pymes

Sebastián Levin Zeitune, socio cofundador de Merit, empresa de soluciones de gamificación para recursos humanos

Carla Fada, CEO de Moul, una empresa de diseño de indumentaria

Irina Iurcovich, directora de TORI Pequeños Diseños de Santorini, firma dedicada a la venta de muebles y complementos para bebés y niños

1) Esperamos retomar el crecimiento, que se vio interrumpido desde 2014 por las restricciones a las importaciones, la inflación y el tipo de cambio. La quita de retenciones del 20% que se aplicaban a la chía, la mejora en el tipo de cambio y del comercio exterior abren un panorama promisorio.2) Esperamos para mayo inaugurar con Molino Cerrillos una planta de procesamiento de granos y semillas en Salta. El objetivo es ganar mercados de Europa y Asia. Continuaremos con el desarrollo de cultivos de pimentón y anís por riego por goteo y mulching. Estamos trabajando en lanzar la nueva línea de especias y condimentos premium.3) Esperamos que las ventas externas se retomen a partir de la próxima cosecha de chía en junio y, de no producirse un cambio en las condiciones en cuanto a retenciones y atraso cambiario, esperamos una buena rentabilidad. Continuaremos invirtiendo en la producción y el procesamiento, y en la importación directa de pimienta y nuez moscada, especias que no se producen en nuestro país. El objetivo de crecimiento es del 20% en kilos vendidos y del 30% en facturación.4) La evolución del tipo de cambio y la inflación-que aunque esperamos que baje, la estimamos cercana al 30% anual-.1) En la Argentina, estamos atravesando una transición política y económica pero trataremos de seguir adelante con nuestro negocio, apalancándonos en estrategias comerciales fuertes.2) Seguimos proyectando terminar de incrementar las líneas productivas y sumar tecnificación a los procesos, de modo de lograr un producto con todavía mayor valor agregado. El desafío más grande que tenemos por delante estará puesto en seguir desarrollando mercados nuevos.3) La evolución de las ventas. La rentabilidad sí o sí se va a ver afectada por el aumento de los costos fijos, que hoy son imposibles de trasladar al producto, ya que impactaría directamente en los precios finales y retraería el consumo. Por eso, debemos enfocarnos en incrementar las ventas con los clientes y por supuesto tentar a nuevos.4) El área de Compras, debido a que debemos ser muy asertivos en todas las decisiones a tomar respecto a las compras de materias primas e insumos.Una mala decisión nos podría dejar con la rentabilidad del negocio en el inventario.1) Será un gran año para nuestra compañía. El alquiler de livings para fiestas y reuniones constituye una parte fundamental del negocio y hemos visto que el rubro se mueve con relativa independencia del contexto.2) El objetivo para 2016 es hacer un 50% más de eventos que el año pasado. También, queremos darle importancia a la fabricación y venta de muebles a pedido.3) La idea es centrarnos en el armado de locales y oficinas, diagramando ideas de ambientación desde el boceto. Creemos que el impulso de este tipo de proyectos más grandes es una gran oportunidad para aumentar las ventas.4) La competencia. Debemos hacer un seguimiento y procurar no desatender el terreno ganado en el rubro de eventos.1) Es un año de transición y un tanto incierto, pero lo estamos planificando con optimismo. En tecnología, hay oportunidades porque los emprendedores argentinos están acostumbrados al cambio.2) Hace un año lanzamos Xubio. Apuntamos a desembarcar en México antes de fin de año.3) Uno de los mayores objetivos es continuar avanzando en nuestro producto, que sigue mutando. El hecho de que la tendencia a utilizar herramientas en la nube es irreversible y los beneficios de esta nueva forma de trabajo online son múltiples nos impulsa seguir trabajando en nuestro proyecto.4) Una de las áreas que más preocupa es la de costos. En el caso de las compañías que ofrecemos SAAS (software como servicio), se estila cobrar cuotas mensuales muy económicas y como resultado siempre debemos evaluar el crecimiento de los costos.1) Creemos que será un año de muchas oportunidades, por eso decidimos lanzar nuestra primera aplicación, Software as a Service, que utiliza mecanismos y dinámicas propias de los juegos para que las empresas pueden elegir a los candidatos ideales en sus búsquedas de jóvenes profesionales.2) Hacia fin de año tenemos previsto desarrollar dos nuevos módulos para evaluación de aptitudes mediante juegos online, junto con un prototipo de gamificación aplicado a motivación de personal. En paralelo, prevemos incursionar en los países limítrofes.3) Prevemos incorporar nuevo personal técnico y de ventas. Sin embargo, esperamos que el punto más fuerte sea el crecimiento de ventas.4) Todas. Como nuestra empresa es nueva, todo se encuentra íntimamente relacionado, y toda acción se ve reflejada en nuestro flujo de fondos y en la calidad de nuestros desarrollos.1) Vemos positivamente que se vaya desarrollando un clima favorable para las inversiones y para conectar a la Argentina con el mundo. La coyuntura es compleja y va a requerir de un esfuerzo multisectorial para corregirla. Somos optimistas en el corto plazo sobre la posibilidad de crecer regionalmente.2) Consolidar la tendencia en el hábito de uso de nuestros productos y proyectar un crecimiento en el exterior de la marca con presencia regional.3) Gestionar la energía emprendedora y creativa hacia el negocio y su crecimiento.4) La búsqueda de crecimiento, evolución de ventas y posicionamiento de la marca a nivel regional. La rentabilidad no es en el corto plazo un objetivo en sí mismo, vamos detrás de la construcción de una idea mucho más ambiciosa y perdurable, que es nuestra marca, con su filosofía, productos y empuje creativo.1) En la escala de nuestra empresa, el desarrollo de los productos que diseñamos y producimos y en el nicho al cual apuntamos, consideramos que el 2016 va a ser un año de crecimiento.2) Afianzar y ampliar la línea de diseños para las habitaciones de bebés y niños. También incrementar la venta a través de e-commerce y posiblemente abrir, para el segundo semestre, el primer local a la calle.3) Creemos que en 2016 iremos ampliando nuestra línea de productos para las habitaciones de bebés y niños.4) Los costos para tener un margen contributivo adecuado y llegar con valores lógicos al público.