La motivación en el ámbito corporativo emergió de la necesidad de hacer funcionar en forma más efectiva a las personas, habida cuenta de que la atención a los procesos y la mejora tecnológica no fue suficiente para lograr la excelencia. El factor humano se presentó como una dimensión que requirió atención, progresivamente, tornándose más esencial para la competitividad de las organizaciones". Con estas palabras comienza a desarrollarse el prólogo del libro Manual de coaching de equipos. Del discurso a la práctica, de Horacio Cortese, publicado recientemente por editorial Temas.

En este contexto, acompañar a los equipos en sus procesos para ser más efectivos resulta esencial. Por caso, el volumen busca dar respuesta a interrogantes como: ¿Qué elementos contribuyen a la efectividad (eficacia y eficiencia) de un grupo? ¿Qué implica facilitar el desarrollo de grupos hacia el alto desempeño? ¿Cuál es el rol de un coach de de equipos? ¿Puede el líder ser coach de su propio equipo? ¿Cuáles son las fases del coaching de equipos? "Respondiendo a esas preguntas, me propongo dar algo de luz a las áreas oscuras del trabajo de los coaches de equipos. No se trata de reinventar la rueda, sino de buscar la síntesis del marco teórico, combinada con aquellas prácticas que me han ayudado a mejorar la efectividad y el bienestar de los grupos de trabajo", sostiene Cortese desde las páginas del libro.

A lo largo de los capítulos, el autor desarrolla cuestiones como por qué los asuntos de negocio demandan aprendizaje en la acción, la búsqueda del estilo del equipo, el proceso creativo, las medidas de desempeño y caracterización de los equipos y el rol del facilitador, entre otros.

"Las organizaciones están descubriendo que enfrentan problemas que no pueden ser resueltos a través del control unilateral y el acatamiento. En vez de ello, están aprendiendo que, mediante alianzas estratégicas con proveedores, distribuidores y clientes y la comunidad en la cual desarrollan sus negocios, pueden sinérgicamente aumentar su efectividad y la de sus socios".



Cortese, nacido en Buenos Aires en 1951, es master coach de la Asociación Argentina de Profesionales de Coaching, director académico de la escuela de coaching Generación Más y director de Maestría en Recursos Humanos de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Es, también, autor de Coaching & aprendizaje organizacional. Mitos y realidades de una época, publicado en 2007.