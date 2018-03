Lo que importa es el por qué

Como parte de la colección Gestión del Conocimiento, la editorial Empresa Activa presentó Lo que importa es el porqué. Los motivos económicos ocultos de nuestras acciones, de los economista Uri Gneezy y John A. El volumen, a través de sus poco más de 330 página, permitirá al lector tener una mirada diferente sobre el comportamiento humano, cuáles son las razones que impulsan su actuación y su relación con la economía. Se trata de un libro que narra una serie de experimentos sociológicos y económicos originales que ponen en tela de juicio muchas de las teorías económicas y desvelan cómo funciona en realidad la economía real de una sociedad. Por caso, cambiará la forma de pensar sobre pequeños y grandes problemas.

El gran argumento es que lo que importa es porqué actúa la gente y no las razones por las que dicen que actúan.

Los autores son considerados por Steven Levitt, autor de Freakonomics, como los grandes innovadores del estudio de la economía en los últimos 50 años.

Gneezy aprendió economía en las calles de Israel, su país natal, y actualmente es profesor en la Rady School of Management de la Universidad de California, en San Diego, Estados Unidos.

Por su parte, List creció en el seno de una familia obrera en Wisconsin y aprendió economía en los mercados de hobbies. Hoy en día, es profesor de Economía en la Universidad de Chicago. También, fue investigador del National Bureau of Economics (NBER) y economista senior del Consejo de Asesores Económicos de la presidencia de los Estados Unidos para temas de economía ambiental y de recursos naturales.