Liniers, detrás de un relato en etiquetas

Para el creador de Macanudo, hacer una ‘historietita’ para una edición limitada de vinos, en la que se ríe de los rituales en torno a la bebida, fue más que una mera experiencia comercial.



- ¿Qué oportunidad le encontró a la idea? ¿Cree que fue un plus para su trayectoria o una oportunidad para alcanzar a un público que no conocía su trabajo?

- No lo pensé mucho con una visión comercial, sino que me cayeron bien los amigos del viñedo y me gustó la idea de hacer la etiqueta.No pienso mucho más a la hora de ponerme a trabajar. Me senté, me tomé unos vinos y me puse a trabajar. No es algo que tenía en mente, sino que lo hice más para disfrutarlo que pensando en que iba a llegar a algún otro tipo de lector para Macanudo ( ). También, me gustó el sentido de humor de ellos. Porque, en la última etiqueta, el personaje le está dando directamente de la botella y, cuando se la presenté a Ernesto (Catena) me gustó que me dijera que ellos estaban ahí para respetar al vino y yo, para hacerle un chascarrillo.

- ¿Hubo limitantes o requisitos por parte de la bodega o el diseño lo pudo hacer con total libertad?

- Disfruté mucho el trabajo porque la bodega estaba muy interesada en ver lo que me parecía a mí. No vinieron a pedirme nada en particular. Creo que lo único que me dijo Pablo Naumann (N. de la R.: vicepresidente de la compañía) fue que haga como una historietita, un pequeño relato en etiquetas ( ). Después, me dieron libertad para trabajar y para hacer lo que me pareciera. Y se lo agradezco porque generalmente así es como trabajo mejor.

- ¿En qué se inspiró?

- En es ese momento que uno desde afuera -que toma vino como un civil-, a veces siente que se le escapan algunas cosas. Cuando un enólogo habla de vinos le encuentra un montón de detalles y sutilezas que por ahí la lengua bruta de uno, que está más acostumbrado a comer pizza, se las pierde. Y me gustaba esa especie de pequeño rito que tiene la gente que sabe de vino. Siempre me divierte, y alguna vez he hecho chistes con el tema.