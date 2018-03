Las opciones en el horizonte

India

- Superficie: 3.287.263 km2.

- Población: 1.251 millones de personas.

- Crecimiento del PBI: 7,3%.

- PBI per cápita: u$s 6.300.

- Composición del PBI (por sector de origen): agricultura (16,1%), industria (29,5%), servicios (54,4%).

- Fuerza laboral: 502 millones.



México

- Superficie: 1.964.375 km2

- Población: 121,7 millones de habitantes.

- Crecimiento del PBI: 2,3%

- PBI per cápita: u$s 18.500.

- Composición del PBI (por sector de origen): agricultura (3,5%), industria (34,1%), servicios (62,4%).

- Fuerza laboral: 52,81 millones.



Vietnam

- Superficie: 331.210 km2.

- Población: 94 millones.

- Crecimiento del PBI: 6,5%.

- PBI per cápita: u$s 6.100.

- Composición del PBI (por sector de origen): agricultura (17,4%), industria (38,8%), servicios (43,7%).

- Fuerza laboral: 54,93 millones.



Arabia Saudita

- Superficie: 2.149.690 km2.

- Población: 27,7 millones.

- Crecimiento del PBI: 3,4%.

- PBI per cápita: u$s 54.600.

- Composición del PBI (por sector de origen): agricultura (2,3%), industria (46,9%), servicios (50,8%).

- Fuerza laboral: 11,67 millones.



Malasia

- Superficie: 329.847 km2.

- Población: 30,5 millones.

- Crecimiento del PBI: 4,7%.

- PBI per cápita: u$s 26.600.

- Composición del PBI (por sector de origen): agricultura (8,9%), industria (35%), servicios (56,1%)

- Fuerza laboral: 14,3 millones.



Sudáfrica

- Superficie: 1.219.090 km2.

- Población: 53,6 millones.

- Crecimiento del PBI: 1,4%.

- PBI per cápita: u$s 13.400.

- Composición del PBI (por sector de origen): agricultura (2,4%), industria (30,3%), servicios (67,4%).

- Fuerza laboral: 20,86 millones.